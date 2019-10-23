23 Ekim genel af son durum nedir? Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi var mı? Genel af kimleri kapsayacak?

2019'da genel af çıkacak mı? Ceza indirimi var mı? 23 Ekim genel af son durum mahkumlar ve mahkum yakınları tarafından sorgulanıyor. Genel af son dakika gelişmeleri için gözler TBMM'ye çevrildi. Peki, genel af kimleri kapsayacak? Birçok suça ceza indirimi öngörülürken, denetimli serbestlikte de düzenleme yapılması bekleniyor. Yeni sisteme göre, mahkemelerce verilen cezaların 2/3'ü yerin 1/2'si cezaevinde geçirilecek. Çalışmanın tamamen af olarak değil, şartlı salıverilme ve denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olması bekleniyor. İşte, genel af son durum! Genel af çıkacak mı sorusuna yanıt arayanlar için önemli detaylar!