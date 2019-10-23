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23 Ekim genel af son durum nedir? Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi var mı? Genel af kimleri kapsayacak?

Genel af çıkacak mı? 23 Ekim genel af son durum nedir? Yargı reformu paketinde gündeme gelen ceza indirimi var mı? Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren genel af gelişmeleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Genel af kimleri kapsayacak sorusuna yanıt aranıyor. Yapılması öngörülen düzenlemeyle birlikte af yasasının ardından 30 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Yargı paketinin kesinleşmesi için gözler TBMM'ye çevrildi. Yeni düzenlemeyle birlikte; cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti, örgütlü suçlar, terör suçları ve mükerrer suç hariç diğer suçlara indirim de öngörülüyor.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 16:26 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 16:28
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23 Ekim genel af son durum nedir? Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi var mı? Genel af kimleri kapsayacak?

2019'da genel af çıkacak mı? Ceza indirimi var mı? 23 Ekim genel af son durum mahkumlar ve mahkum yakınları tarafından sorgulanıyor. Genel af son dakika gelişmeleri için gözler TBMM'ye çevrildi. Peki, genel af kimleri kapsayacak? Birçok suça ceza indirimi öngörülürken, denetimli serbestlikte de düzenleme yapılması bekleniyor. Yeni sisteme göre, mahkemelerce verilen cezaların 2/3'ü yerin 1/2'si cezaevinde geçirilecek. Çalışmanın tamamen af olarak değil, şartlı salıverilme ve denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olması bekleniyor. İşte, genel af son durum! Genel af çıkacak mı sorusuna yanıt arayanlar için önemli detaylar!

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23 Ekim genel af son durum nedir? Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi var mı? Genel af kimleri kapsayacak?

ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca mahkumun gözü kulağının çevrildiği Genel af yasası ve ceza indirimi konularına yönelik şu açıklamalara imza attı:

"Yeni yasama döneminde Meclis'ten en önemli beklentilerimizden biri yargı paketini yasalaştırması. Taahhütlerimiz doğrultusunda hazırlanan ilk paket tüm siyasi partilerin değerlendirilmesine sunulmuştur. Böyle önemli bir konunun en kısa sürede uzlaşmayla Meclis'ten geçmesidir. İkinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Bu kapsamda idarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıklar için zorunlu sulh yolu için müstakil bir düzenleme öngörülüyor. Denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor. Denetimli serbestlik süresi değiştiriliyor. İcra yoluyla çocukların anne-babaya teslimi sona erecek. denetimli serbestlik ve infaz süresi yeniden belirlenecek."

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23 Ekim genel af son durum nedir? Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi var mı? Genel af kimleri kapsayacak?

GENEL AF SON DAKİKA GELİŞMESİ!

AK Parti milletvekilleri, Yargı Strateji Belgesi'nin ilk paketine ilişkin 39 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konu ile ilgili açıklama yaptı. "Ceza İnfaz Yasası'nda bir değişikliğin gündeme gelmesi bekleniyordu? Zamanlama var mı?" sorusu üzerine Muş, "Birden fazla paketimiz olacak. Ceza İnfaz Kanunu'nda da değişiklik öngören bir çalışmamız söz konusu. Orada çalışmalarımız yürüyor. Bittikçe, orada süreç devam ettikçe onu da sizlerle paylaşacağız." dedi.

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23 Ekim genel af son durum nedir? Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi var mı? Genel af kimleri kapsayacak?

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN GELECEK?

İkinci yargı paketi için heyecanlı bekleyiş başladı. İkinci yargı paketi için geçtiğimiz hafta toplantılar gerçekleşti. İkinci yargı paketinin ne zaman Meclis'e geleceği henüz belli değil.

Yargıda iş yükünü azaltacak, ifade özgürlüğünü genişletecek paket ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi öngörülüyor.

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23 Ekim genel af son durum nedir? Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi var mı? Genel af kimleri kapsayacak?

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Akçay, "O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağına ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uyuşturucu suçlarına kesinlikle indirim yapılmayacağını söyledi. AK Parti tarafından hazırlanan yargı paketinde sona doğru gelindi. İnfaza ilişkin düzenlemelerin bulunduğu yargı paketinde, MHP ile fikir alışverişleri de yapılacak. Uyuşturucu suçlarının infaz indirimi kapsamına alınıp alınmayacağı merak konusu haline gelmişti.