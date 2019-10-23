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23 Ekim genel af son durum nedir? Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi var mı? Genel af kimleri kapsayacak?
Genel af çıkacak mı? 23 Ekim genel af son durum nedir? Yargı reformu paketinde gündeme gelen ceza indirimi var mı? Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren genel af gelişmeleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Genel af kimleri kapsayacak sorusuna yanıt aranıyor. Yapılması öngörülen düzenlemeyle birlikte af yasasının ardından 30 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Yargı paketinin kesinleşmesi için gözler TBMM'ye çevrildi. Yeni düzenlemeyle birlikte; cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti, örgütlü suçlar, terör suçları ve mükerrer suç hariç diğer suçlara indirim de öngörülüyor.
Giriş Tarihi: 23.10.2019 16:26 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 16:28
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