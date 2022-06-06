Meteoroloji son dakika: İstanbul ve birçok ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat!

BİRÇOK İLE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, (Bursa ve Bilecik hariç) Marmara, Göller Yöresi, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Amasya, Tokat, Çorum ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.