06 Haziran 2022, Pazartesi
Meteoroloji son dakika: İstanbul ve birçok ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat!
Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı geldi. Haftanın ilk gününde hava durumu raporunu paylaşan Meteoroloji, saat vererek kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınıma karşı vatandaşları uyardı. 6 Haziran hava durumu raporu ve güncel Meteoroloji uyarılara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İstanbul sağanak yağış ne zaman, saat kaçta görülecek? İşte Meteoroloji 6 Haziran hava durumu...
Giriş Tarihi: 06.06.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 09:44
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