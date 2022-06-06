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Meteoroloji son dakika: İstanbul ve birçok ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat!

Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı geldi. Haftanın ilk gününde hava durumu raporunu paylaşan Meteoroloji, saat vererek kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınıma karşı vatandaşları uyardı. 6 Haziran hava durumu raporu ve güncel Meteoroloji uyarılara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İstanbul sağanak yağış ne zaman, saat kaçta görülecek? İşte Meteoroloji 6 Haziran hava durumu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 09:44
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Meteoroloji son dakika: İstanbul ve birçok ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat!

Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından haftanın ilk gününde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. İstanbul başta olmak üzere birçok il için sağanak yağış uyarısı gelirken, bazı bölgeler için de toz taşınımına karı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Peki, İstanbul sağanak yağış ne zaman, saat kaçta? İşte 6 Haziran Meteoroloji hava durumu raporu...

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Meteoroloji son dakika: İstanbul ve birçok ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat!

İSTANBUL SAĞANAK YAĞIŞ SAAT KAÇTA?

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da 6 Haziran Pazartesi saat 12.00'den itibaren gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bugün akşam saatlerine kadar etkili olacak olan yağışlar; salı, çarşamba ve cuma günü de etkisini sürdürecek.

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Meteoroloji son dakika: İstanbul ve birçok ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat!

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da 5 gün boyunca hava sıcaklıkları şu şekilde olacak:

6 Haziran Pazartesi: En düşük 19, en yüksek 27 derece
7 Haziran Salı: En düşük 18, en yüksek 28 derece
8 Haziran Çarşamba: En düşük 18, en yüksek 27 derece
9 Haziran Perşembe: En düşük 17, en yüksek 28 derece
10 Haziran Cuma: En düşük 19, en yüksek 29 derece

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Meteoroloji son dakika: İstanbul ve birçok ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat!

BİRÇOK İLE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, (Bursa ve Bilecik hariç) Marmara, Göller Yöresi, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Amasya, Tokat, Çorum ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji son dakika: İstanbul ve birçok ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir