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SON DAKİKA! 2022 LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenmekte olan LGS soruları, karşısında bu yıl da binlerce öğrenci ter döktü. İstediği liseyi kazanmanın hayalini kuran binlerce öğrenci için uzun bir çalışma döneminin ardından maraton resmen sona erdi. Zorlu sınavın ardından ise LGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı merak konusu olmuştu. Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, İngilizce, Matematik ve Fen Bilimleri soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayımlandı.

Giriş Tarihi: 05.06.2022 14:12 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022 14:49
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SON DAKİKA! 2022 LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 1 milyonu aşkın adayın katılımıyla 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. 2 oturumda gerçekleşen sınavda Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, İngilizce, Matematik ve Fen Bilimleri soruları yer aldı.

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SON DAKİKA! 2022 LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Zorlu sınavın ardından Milli Eğitim Bakanlığı LGS soruları ve cevap anahtarını yayımladı.

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SON DAKİKA! 2022 LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

İŞTE 2022 LGS SÖZEL VE SAYISAL SORU İLE CEVAPLARI

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SON DAKİKA! 2022 LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

SÖZEL BÖLÜM

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SON DAKİKA! 2022 LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı