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Haberler Galeri Yozgat seçim sonuçları 31 Mart 2024 | Yozgat hangi parti kaç oy aldı? Kim kazandı? Yozgat yerel seçim sonucu ve oy oranları..

Yozgat seçim sonuçları 31 Mart 2024 | Yozgat hangi parti kaç oy aldı? Kim kazandı? Yozgat yerel seçim sonucu ve oy oranları..

31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimler, milyonlarca seçmenin sandık başına gitmesiyle büyük bir katılımla geçti. Türkiye genelinde 81 il ve 922 ilçede yapılan seçimler, hangi parti veya adayın ne kadar oy alacağı konusunda büyük bir merak uyandırdı. Özellikle seçmenler, kendi bölgelerindeki seçim sonuçlarına odaklanarak, örneğin "Yozgat seçim sonuçları" gibi bilgilere ulaşmak istiyorlar.

Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:29
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Yozgat seçim sonuçları 31 Mart 2024 | Yozgat hangi parti kaç oy aldı? Kim kazandı? Yozgat yerel seçim sonucu ve oy oranları..

31 Mart 2024'te Türkiye, yerel yönetimlerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Milyonlarca seçmen, büyükşehirlerden ilçelere, beldelerden köylere kadar her seviyede yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirlemek üzere katılım gösterdi. ahaber.com.tr, bu önemli gün boyunca seçim sonuçlarını anlık olarak takip edecek ve okuyucularına canlı yayınlarla aktaracak. İşte Yozgat yerel seçim sonuçları...

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Yozgat seçim sonuçları 31 Mart 2024 | Yozgat hangi parti kaç oy aldı? Kim kazandı? Yozgat yerel seçim sonucu ve oy oranları..

YOZGAT SEÇİM SONUÇLARI

Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü yapılacak. Seçim sonuçlarını ahaber.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

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Yozgat seçim sonuçları 31 Mart 2024 | Yozgat hangi parti kaç oy aldı? Kim kazandı? Yozgat yerel seçim sonucu ve oy oranları..

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Yozgat seçim sonuçları 31 Mart 2024 | Yozgat hangi parti kaç oy aldı? Kim kazandı? Yozgat yerel seçim sonucu ve oy oranları..

Sandıklar açıldı, oy sayımı başladı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Tüm illerde oy sayımına başlandı.

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Yozgat seçim sonuçları 31 Mart 2024 | Yozgat hangi parti kaç oy aldı? Kim kazandı? Yozgat yerel seçim sonucu ve oy oranları..

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlandı. Diğer illerde 08.00'de başlayan oy verme işlemleri de 17.00'de sona erdi.