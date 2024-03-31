Eskişehir seçim sonuçları 31 Mart 2024 | Eskişehir hangi parti kaç oy aldı? Kim kazandı? Eskişehir yerel seçim sonucu ve oy oranları…

31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimler, milyonlarca seçmenin sandık başına gitmesiyle büyük bir katılımla geçti. Türkiye genelinde 81 il ve 922 ilçede yapılan seçimler, hangi parti veya adayın ne kadar oy alacağı konusunda büyük bir merak uyandırdı. Özellikle seçmenler, kendi bölgelerindeki seçim sonuçlarına odaklanarak, örneğin "Eskişehir seçim sonuçları" gibi bilgilere ulaşmak istiyorlar.