31 Mart 2024, Pazar
Eskişehir seçim sonuçları 31 Mart 2024 | Eskişehir hangi parti kaç oy aldı? Kim kazandı? Eskişehir yerel seçim sonucu ve oy oranları…
31 Mart 2024'te Türkiye, yerel yönetimlerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Milyonlarca seçmen, büyükşehirlerden ilçelere, beldelerden köylere kadar her seviyede yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirlemek üzere katılım gösterdi. ahaber.com.tr, bu önemli gün boyunca seçim sonuçlarını anlık olarak takip edecek ve okuyucularına canlı yayınlarla aktaracak. İşte Eskişehir yerel seçim sonuçları...
Giriş Tarihi: 31.03.2024 20:40 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 20:40
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