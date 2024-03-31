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Haberler Galeri Şengül Kurum kimdir? Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...

Şengül Kurum kimdir? Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...

Son dönemde Murat Kurum'un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıklamasıyla birlikte eşi Şengül Kurum'un da kamuoyunda ilgi odağı haline gelmiştir. Şengül Kurum'un yaşamı, mesleği, ailesi ve çocuklarıyla ilgili birçok detay merak edilmektedir. İşte, Şengül Kurum hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:17
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Şengül Kurum kimdir? Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...

"Şengül Kurum kimdir?" sorusu, son dönemde gündemde önemli bir yer tutuyor. Murat Kurum'un eşi olarak bilinen Şengül Kurum'un kim olduğu ve ne iş yaptığı merak konusu. Peki Şengül Kurum kimdir? Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

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Şengül Kurum kimdir? Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...

ŞENGÜL KURUM KİMDİR?

Şengül Kurum, Türk eğitim camiasında Matematik öğretmeni olarak tanınan bir isimdir ve aynı zamanda Murat Kurum'un eşi olarak bilinmektedir.

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Şengül Kurum kimdir? Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...

1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden İnşaat Mühendisliği diploması ile mezun olan Şengül Kurum, akademik başarısıyla ön plana çıkmıştır.

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Şengül Kurum kimdir? Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...

Murat Kurum ile 2000 yılında gerçekleştirdikleri evlilikleri, üç çocuklarıyla mutlu bir aile hayatına sahip olduklarını göstermektedir.

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Şengül Kurum kimdir? Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...

Matematik alanındaki bilgi ve öğretmenlik tecrübesi, Şengül Kurum'un eğitim camiasında önemli bir konumda olmasını sağlamıştır. Eğitim ve öğretimdeki başarıları, sadece öğrencileri tarafından değil, aynı zamanda meslektaşları ve veliler tarafından da takdirle karşılanmaktadır.