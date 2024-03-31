Şengül Kurum kimdir? Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...

Matematik alanındaki bilgi ve öğretmenlik tecrübesi, Şengül Kurum'un eğitim camiasında önemli bir konumda olmasını sağlamıştır. Eğitim ve öğretimdeki başarıları, sadece öğrencileri tarafından değil, aynı zamanda meslektaşları ve veliler tarafından da takdirle karşılanmaktadır.