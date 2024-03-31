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Şengül Kurum kimdir? Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...
Son dönemde Murat Kurum'un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıklamasıyla birlikte eşi Şengül Kurum'un da kamuoyunda ilgi odağı haline gelmiştir. Şengül Kurum'un yaşamı, mesleği, ailesi ve çocuklarıyla ilgili birçok detay merak edilmektedir. İşte, Şengül Kurum hakkında merak edilenler...