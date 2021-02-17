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17 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK'ten beklenen açıklama: Üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bahar dönemi... YÖK'ten beklenen açıklama: Üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bahar dönemi... Son dakika... Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında üniversitelerde online eğitim sistemine geçildi. Üniversitelerde yüz yüze eğitim olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürerken, merakla beklenen açıklama YÖK'ten geldi. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bahar dönemi üniversiteler açılıyor mu? İşte merak edilen soruların yanıtı... Giriş Tarihi: 17.02.2021 13:05 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 13:05
Son dakika... Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Mart 2020'den bu yana üniversitelerde eğitim ve öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştiriliyor. MEB tarafından kademeli olarak yüz yüze eğitim kararı alınmasının ardından gözler üniversitelere çevrilmişti. YÖK'ten beklenen açıklama geldi. Peki, üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bahar dönemi üniversiteler açılıyor mu? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR GÖRÜŞ TALEBİ İLETİLMİŞTİ
Yükseköğretim Kurulu tarafından, özellikle mezun durumunda olan öğrencilerin yetkinliklerinin kazandırılmasında telafisi güç eksiklikler oluışabileceği düşünülerek uygulamalı ve teorik eğitimlerin sürdürülüş şekline dair Sağlık Bakanlığı'nın görüşleri talep edildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YANIT GELDİ
YÖK'ün görüş talebine Sağlık Bakanlığı tarafından şu yanıt geldi:
"Son 3 haftadır ülkemizde vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha dikkatli davranılmasını gerektirmektedir. Yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe sebep olabileceği de unutulmamalıdır. Yükseköğretim kurumlarında uygulamalı eğitimlerde azami dikkat ile ve sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze eğitimin yapılabileceği, ancak teorik eğitimlerin mümkün olduğunca uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak devam ettirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir" ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Bu değerlendirmelerin sonucunda YÖK tarafından yüz yüze eğitim ile ilgili alınan kararlar şu şekilde:
1. Uygulamalı eğitimlerin "azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması" şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabilek.
2. Teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrimiçi yapılacak.