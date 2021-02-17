YÖK'ten beklenen açıklama: Üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bahar dönemi...

Son dakika... Bu yıl üniversiteler açılacak mı? Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında üniversitelerde online eğitim sistemine geçildi. Üniversitelerde yüz yüze eğitim olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürerken, merakla beklenen açıklama YÖK'ten geldi. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bahar dönemi üniversiteler açılıyor mu? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 17.02.2021 13:05 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 13:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL