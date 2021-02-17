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17 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Bu hafta sonu yasak var mı? 20-21 Şubat 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı? Genelge yayımlandı mı? Son dakika: Bu hafta sonu yasak var mı? 20-21 Şubat 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı? Genelge yayımlandı mı? Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasğaının bu hafta sonu da gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile merak edilen sorular yanıt buldu. Türkiye'de son 24 saatte 115.794 Kovid-19 testi yapıldı, 7.906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 658 oldu. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? 20-21 Şubat 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı? Genelge yayımlandı mı? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 17.02.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 11:53
Son dakika... 20-21 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamaların biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını araştırıyor. Vaka sayısında düşüş görülse de son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışma söz konusu. İçişleri Bakanlığı tarafından kısıtlamalar ile ilgili açıklama geldi. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? 20-21 Şubat 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı? Genelge yayımlandı mı? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR BU HAFTA SONU YASAK VAR MI?
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, yeni bir karar alıncaya kadar hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı devam edecek. Buna göre, 19 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, 22 Şubat Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?
Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
LOKANTALAR AÇIK MI?
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.
KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışmanın söz konusu olduğunu ve artık tedbirlerle ilgili vaka sayılarına göre "yerinde karar" dönemine geçildiğini bildirdi.
"Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz." ifadesini kullanan Koca, Kovid-19'a karşı şu anda en güçlü iki silahtan birinin aşı, diğerinin ise doğru bilgi olduğunu vurguladı. Koca, hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacaklarının altını çizdi.