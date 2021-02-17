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17 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Normalleşme için flaş açıklama: 22 Şubat'ta yasaklar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hafta sonu... Normalleşme için flaş açıklama: 22 Şubat'ta yasaklar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hafta sonu... Normalleşme ne zaman başlayacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte biteceği merak ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kısıtlamalar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de normalleşme süreci oldu. Peki, 22 Şubat'ta yasaklar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 17.02.2021 16:07
Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Son kısıtlamaların hayata geçirilmesinin ardından vaka ve hasta sayısında ciddi oranda düşüş yaşanmıştı. Son zamanlarda vaka sayılarının yukarı yönlü hareket etmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalar yakından takip edilmeye başlandı. Kısıtlamalar ile ilgili merak edilen açıklama Bakan Fahrettin Koca'dan geldi. Peki, normalleşme ne zman başlayacak? 22 Şubat'ta yasaklar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 22 ŞUBAT'TA YASAKLAR KALKACAK MI?
Yapılan son açıklamalarda vakalarda belirli sayının altına düşülmesinin ardından kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağına işaret edilmişti. Ancak son zamanlarda vakaların 7-8 bin bandında seyretmesinin ardından kısıtlamaların kalkması için düşüşün devam etmesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kısıtlamalar ile iligli şunları söyledi:
NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK? "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz." ifadesini kullanan Koca, Kovid-19'a karşı şu anda en güçlü iki silahtan birinin aşı, diğerinin ise doğru bilgi olduğunu vurguladı. Koca, hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacaklarının altını çizdi.
Koronavirüs Bilim Kurulu ile bir araya gelerek salgınla mücadelede mevcut durumu ve yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini belirten Koca,
"Salgın yönetiminde 'yerinde karar' döneminde olduğumuzdan geçen hafta söz etmiştim. Yerinde alınacak kararlara esas olması amacıyla bir haftalık toplam vaka sayılarının nüfusa oranlı olarak illerimizdeki durumunu gösteren haritayı yayımladık. Bu verileri her hafta düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Daha detaylı göstergelere ilişkin çalışmalar da yapılmaktadır." bilgisini verdi.
Koca, tedbirlere ve kısıtlamalara uyumun etkisinin hep birlikte görüldüğüne dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Ancak vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışma söz konusudur. Her gün ne yazık ki hala 100'e yakın vatandaşımızı bu hastalık sebebiyle kaybediyoruz. Normal hayatımıza dönmek için vaka sayılarını önemli ölçüde azaltmak mecburiyetindeyiz. Ülkemizde de görülen mutasyonlara karşı etkin bir çalışma yürütüyoruz. Buna rağmen bazı mutasyon türlerinin bulaşma oranı çok daha yüksek. Bu riski göz ardı etmeden tedbirlere uymaya ısrarla devam etmek zorundayız."