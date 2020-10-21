YÖKDİL/2 başvuruları nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? YÖKDİL sınavı ne zaman?

YÖKDİL/2 için başvurular başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının 2020 yılı ikinci oturumu için adaylar hazırlıklarını sürdürüyor. Yayımlanan kılavuz ile birlikte YÖKDİL sınavının detayları belli oldu. 2020 YÖKDİL sınavının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 21.10.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 12:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL