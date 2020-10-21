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21 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖKDİL/2 başvuruları nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL/2 başvuruları nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL/2 için başvurular başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının 2020 yılı ikinci oturumu için adaylar hazırlıklarını sürdürüyor. Yayımlanan kılavuz ile birlikte YÖKDİL sınavının detayları belli oldu. 2020 YÖKDİL sınavının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar... Giriş Tarihi: 21.10.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 12:49
YÖKDİL 2020/2 başvuru işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 2020-2 başvuruları bugün itibarıyla başladı Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek YÖKDİL sınavına katılacak adaylar, başvuruların detaylarını araştırıyor. Peki, YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır? 2020/2 YÖKDİL sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? YÖKDİL sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YÖKDİL/2 BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Sınava başvurular, 21 Ekim - 02 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
HES KODU ŞARTI
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
2020-YÖKDİL/2 Sınavı, 13 Aralık 2020 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.
Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.
YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
2020 YÖKDİL/2 sınav ücreti 130 TL olarak belirlendi. Adaylar, sınav ücretini, belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de bulunan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklar.