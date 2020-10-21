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21 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 24-25 Ekim'de sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bu hafta sonu 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için kısıtlama var mı? Son dakika: 24-25 Ekim'de sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bu hafta sonu 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için kısıtlama var mı?
Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde bir takım önlemler alınmıştı. Bunlardan biri de sokağa çıkma kısıtlamasıydı. Kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte kısıtlamalar kaldırıldı. Son dönemde koronavirüs vaka sayısında artış görülmesi nedeniyle gençler ve yaşlılar için sokağa çıkma yasağını olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, 24-25 Ekim'de sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bu hafta sonu 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için kısıtlama var mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.10.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 15:10
Türkiye'de koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle bir son dakika iddiası geldi. Bayram ve sonrası yapılan düğünlerde koronavirüs tedbirlerine uyulmaması nedeniyle vakalarda artış görülmüştü. Türkiye'de 19 Ekim'de 2.026 kişiye, 20 Ekim'de ise 1.894 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bu gelişmelerin ardından gözler kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağına çevrildi. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının artmasıyla birlikte 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddia edildi. Peki, bu iddialar doğru mu? Resmi açıklama geldi mi? 24-25 Ekim'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 24-25 EKİM'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?
Türkiye'de şu anda sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağı yönünde resmi makamlardan bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
TÜRKİYE GENELİNDE KOVİD-19 GÖRÜLME SIKLIĞI ARAŞTIRMASININ İKİNCİSİ BAŞLADI
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ulusal düzeyde hastalık prevalansını (görülme sıklığı) ve geçirilmiş hastalık düzeylerini saptamak amacıyla başlatılan kesitsel çalışmanın veri toplama süresi 5-15 gün olarak belirlendi.
15-30 Ekim 2020'de yapılan çalışma, illerin büyüklüğü ve hanelerdeki kişilere ulaşma süresiyle ilgili olarak değişkenlik gösterebilecek. Araştırma, Türkiye'deki tüm illeri ve tüm yaş gruplarını kapsıyor.
TÜİK tarafından hesaplanan örneklem büyüklüğüne göre hangi ilde kaç haneye gidilmesi gerektiği belirlendi. Buna göre Türkiye genelinde ulaşılması gereken toplam hane sayısı 31 bin 280.
Büyük illerden İstanbul'da 5 bin 380, Ankara'da 2 bin 310 ve İzmir'de 1810 hane; küçük illerden Bayburt'ta 30, Tunceli'de 40, Ardahan, Gümüşhane ve Iğdır'da da 50 hane ziyaret edilecek.
Filyasyon ekiplerince yürütülecek araştırmada kişilerden kan ve Kovid-19 Rehberi'ne uygun olarak sürüntü örneği alınacak.
Ulaşılan her haneden çalışmaya 1 kişi katılacak. Türkiye'de koronavirüs prevalansı ve geçirilmiş hastalık düzeylerinin doğru şekilde saptanabilmesi için kişiler haneden rastgele seçilecek.