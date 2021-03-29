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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖKDİL soruları ve cevapları görüntüleme! 2021 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! YÖKDİL soruları ve cevapları görüntüleme! 2021 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! YÖKDİL soruları ve cevapları için bekleyiş sona erdi. 28 Mart'ta gerçekleştirilen 2021/1 YÖKDİL sınavının soru ve cevap anahtarı erişime açıldı. Sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit eden adaylar, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. ÖSYM tarafından sonuçlar hakkında açıklama geldi. Peki, YÖKDİL soruları ve cevapları görüntüleme nasıl yapılır? 2021 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 29.03.2021 14:24 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 14:24
YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 2021/1 YÖKDİL sınavı 28 Mart'ta gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile sınava ilişkin soru ve cevapların erişime açıldığı duyuruldu. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, YÖKDİL soruları ve cevapları görüntüleme nasıl yapılır? 2021 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?
28 Mart 2021 tarihinde uygulanan 2021-YÖKDİL/1 sınavının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u erişime açıldı.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri sınav soruları ve cevaplarını görüntüleyebilecekler.
YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN... YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 YÖKDİL sonuçları 20 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.
YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.