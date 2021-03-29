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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bekçi alımı için kritik süreç... Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? O şartlar değişti... Bekçi alımı için kritik süreç... Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? O şartlar değişti...
Bekçi alımı 2021 ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçilik alımları için binlerce kişiyi yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Bekçi alımlarında aranan şartlar için değişikliğe gidildi. Hal böyle olunca hangi maddelerde değişim yaşandığı merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değişikliğin detaylarını haberimizde derledik. İşte, Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? O şartlar değişti...
Giriş Tarihi: 29.03.2021 16:27 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 16:27
Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce bekçi adayını yakından ilgilendiren son dakika açıklaması geldi ve şartlarda değişiklik yaşandı. Gelen haber üzerine adaylar hangi maddelerde değişiklik yaşandığını merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değişikliğin detaylarını haberimizde derledik. İşte, Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? O şartlar değişti...
GALERİ DEVAM EDİYOR BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Bekçi alımın ilişkin herhangi bir duyuru henüz yapılmadı. Duyuru yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
Çarşı ve mahalle bekçisi adaylarının Devlet memurluğuna ilk girişlerinde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre sözleşmeli personel alımında, her ne sebeple olursa olsun öğrencilikten veya Devlet memurluğundan altı aydan uzun süreli ayrıldıktan sonra tekrar dönüşlerde, giriş raporu aldırılır ve Daire Başkanlığına gönderilir. Bu raporlar, tam teşekküllü hastaneler tarafından, 7 nci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre düzenlenir.
EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Sağlık İşleri Dairesi Başkanını" ibaresi "Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanını" olarak, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan "Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığını" ibaresi "Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığını" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"e) Teşhis ve karar haneleri boş bırakılamaz. Teşhis hanesine; tespit edilen tüm hastalıklar ve sağlık sorunları yazılır, hastalığı veya sağlık sorunu olmayanlar için teşhis hanesine "Sağlam" yazılır.
f) Karar hanesine; hastalığı veya sağlık sorunu olmayanlar için "Sağlam" yazılır, bir hastalık veya sağlık sorunu tespit edilmesi halinde, hastalığın veya sağlık sorununun hangi dilimde olduğu yazılır. Laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olamaz."