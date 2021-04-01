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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖKDİL sonuçları için kritik tarih! 2021 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM müjdeyi verdi! YÖKDİL sonuçları için kritik tarih! 2021 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM müjdeyi verdi! YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mart'ta uygulanan 2021/1 YÖKDİL sınavının soruları ile cevap anahtarının erişime açılmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Sınava katılan binlerce aday, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM ise müjdeli haberi vererek sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, 2021 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 01.04.2021 11:50 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 11:50
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 yılına ilişkin ilk YÖKDİL sınavı gerçekleştirildi. 28 Mart'ta sınava katılan adaylar sınav sorularını ve cevaplarını merak ediyordu. Geçtiğimiz günlerde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, 2021 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 YÖKDİL sonuçları 20 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?
28 Mart 2021 tarihinde uygulanan 2021-YÖKDİL/1 sınavının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u erişime açıldı.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri sınav soruları ve cevaplarını görüntüleyebilecekler.
YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN... YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.
YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.