YÖKDİL sonuçları için kritik tarih! 2021 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM müjdeyi verdi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 yılına ilişkin ilk YÖKDİL sınavı gerçekleştirildi. 28 Mart'ta sınava katılan adaylar sınav sorularını ve cevaplarını merak ediyordu. Geçtiğimiz günlerde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, 2021 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...