Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Nisan ayı memur alımı ilanları: 50 KPSS puanı ile belediyelere farklı kadrolarda memur alınacak! Başvuru şartları... Nisan ayı memur alımı ilanları: 50 KPSS puanı ile belediyelere farklı kadrolarda memur alınacak! Başvuru şartları... Memur alımı ilanları ile ilgili araştırmalar sürüyor. İş arayan vatandaşlar, güncel ilanları araştırırken nisan ayına ilişkin memur alımı ilanları yayımlandı. Birçok belediye farklı kadrolarda memur alımı yapacak. En az 50 KPSS puanı ile alım yapılacak ilanları sayfamızda derledik. Nisan ayına ilişkin belediyelerin memur ilanlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, belediyelerin ilanlarına başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 31.03.2021 17:01
Belediyelere en az lise mezunu, en az 50 KPSS puanı ile memur alımı yapılacak. İş arayışında olan vatandaşlar, belediyelerin güncel iş ilanlarını yakından takip ediyor. Belediyeler birçok kadroda ve nitelikde memur alımı ilanlarını yayımladı. Nisan ayına ilişkin belediyelerin memur alımı ilanlarını yazımızda ele aldık. Peki, hangi belediyeye memur alınacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR BELEDİYE MEMUR İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Nisan ayına ilişkin memur alımı ilanları yayımlandı. Belediyelerin boş kadrolarına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Hemen şunu belirtelim ki, yayımlanan ilanlardaki kadrolara başvurular ilgili belediyeler üzerinden yapılacak. Adaylar istenen belgeler ile belediyeye şahsi başvuru yapabilecekler.
MEMUR ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
İşte belediyelere alım yapılacak kadrolar şu şekilde:
* Bilgisayar İşletmeni,
* Çocuk Gelişimci, * Düz Memur, * Evlendirme Memuru, * Hizmetli, * İtfaiye Eri,
* Mimar,
* Mühendis, * Sosyal Çalışmacı, * Sosyal Hizmetler Uzmanı, * Şoför, * Tahsildar, * Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, * Veznedar, * Zabıta Memuru, GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
Belediyeler adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri arayacak. Buna göre adaylardan,
a)Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,