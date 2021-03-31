Belediyelere en az lise mezunu, en az 50 KPSS puanı ile memur alımı yapılacak. İş arayışında olan vatandaşlar, belediyelerin güncel iş ilanlarını yakından takip ediyor. Belediyeler birçok kadroda ve nitelikde memur alımı ilanlarını yayımladı. Nisan ayına ilişkin belediyelerin memur alımı ilanlarını yazımızda ele aldık. Peki, hangi belediyeye memur alınacak? İşte merak edilenler...