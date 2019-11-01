YÖKDİL sınavı ile ilgili detaylar sınava kısa bir süre kala yoğun şekilde raştırılıyor. Bu yıl ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek sınava binlerce kişi katılacak. Sınav 41 ilde yapılacak. Adaylar sınava geç kalmamak için tarih ve saati son kez kontrol ederken, sınavın nasıl olacağını da merak ediyor. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? YÖKDİL sınavı nasıl olacak? İşte detaylar...