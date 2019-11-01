29 Ekim kutlamalarındaki metro tacizine tepki çığ gibi büyüyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde metroda bir genci taciz edenler, herkesim tarafından tepki gördü. Eğitim gördüğü Almanya'da geçici bir süre için İstanbul'a gelen Mücahit Ömer Dinç, kıyafeti nedeniyle metroda taciz edilmişti. 29 Ekim kutlamalarında sakallı ve sarıklı gence yapılan ahlaksız saldırı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.