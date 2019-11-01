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29 Ekim kutlamalarındaki metro tacizine tepki çığ gibi büyüyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde metroda bir genci taciz edenler, herkesim tarafından tepki gördü. Eğitim gördüğü Almanya'da geçici bir süre için İstanbul'a gelen Mücahit Ömer Dinç, kıyafeti nedeniyle metroda taciz edilmişti. 29 Ekim kutlamalarında sakallı ve sarıklı gence yapılan ahlaksız saldırı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 01.11.2019 12:43 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 12:58
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29 Ekim kutlamalarındaki metro tacizine tepki çığ gibi büyüyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde metroda bir genci taciz edenler, herkesim tarafından tepki gördü. Eğitim gördüğü Almanya'da geçici bir süre için İstanbul'a gelen Mücahit Ömer Dinç, kıyafeti nedeniyle metroda taciz edilmişti.

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29 Ekim kutlamalarındaki metro tacizine tepki çığ gibi büyüyor

29 Ekim kutlamalarında sakallı ve sarıklı gence yapılan ahlaksız saldırı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İŞTE O UTANÇ VERİCİ GÖRÜNTÜLER | VİDEO

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29 Ekim kutlamalarındaki metro tacizine tepki çığ gibi büyüyor

Mücahit Ömer Dinç adındaki gence yapılan saldırı sonrası Twitter'da binlerce kullanıcı tepki çirkin saldırıya gösterdi. İşte Mücahit Ömer Dinç'e destek vermek, ahlaksız tacize tepki göstermek için atılan tweetler...

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29 Ekim kutlamalarındaki metro tacizine tepki çığ gibi büyüyor
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29 Ekim kutlamalarındaki metro tacizine tepki çığ gibi büyüyor