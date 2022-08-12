YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi yayınlandı mı? YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak?

YÖKDİL/2 sınav giriş yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bu yıl gerçekleştirilecek ikinci YÖKDİL sınavı bu ay içerisinde yapılacak. Sınava başvuru yapan adaylar, heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. Sınav için geri sayım başlarken, YÖKDİL'e ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi yayınlandı mı? YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...