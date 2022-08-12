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Haberler Galeri YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi yayınlandı mı? YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak?

YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi yayınlandı mı? YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak?

YÖKDİL/2 sınav giriş yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bu yıl gerçekleştirilecek ikinci YÖKDİL sınavı bu ay içerisinde yapılacak. Sınava başvuru yapan adaylar, heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. Sınav için geri sayım başlarken, YÖKDİL'e ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi yayınlandı mı? YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.08.2022 10:43
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YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi yayınlandı mı? YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak?

YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YÖKDİL sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YÖKDİL/2 sınavı için başvurular 6-18 Temmuz tarihleri arasında alındı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi yayınlandı mı? YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi yayınlandı mı? YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak?

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

2022-YÖKDİL/2 sınavı, 28 Ağustos 2022 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.

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YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi yayınlandı mı? YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak?

YÖKDİL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından YÖKDİL/2 sınav giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi yayınlandı mı? YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak?

SINAVA GETİREBİLECEK ARAÇ VE GEREÇLER

Sağlık sorunu olan adaylardan okuyucu/işaretleyici veya işaretleyici isteğinde bulunmayan ve yardıma ihtiyacı olmaksızın sınav salonuna gidebilecek durumda olan adaylar sınav binası girişinde güvenlik görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle dikkatlice kontrol edilmek kaydıyla Sınava Giriş Belgesinde belirtilmeyen ilaç (tane ile), sargı bezi, koltuk değneği, atel, yürüteç, baston, boyunluk, korse, oturma simidi, alçı, bandaj, dizlik, göz damlası, astım ilacı/pompası/sprey ile Sınava Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda sınava girebileceklerdir.

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YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi yayınlandı mı? YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak?

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YÖKDİL/2 sonuçları 16 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek.