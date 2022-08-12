DGS tercih kılavuzu 2022 yayınlandı mı? Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, lisans programlarına geçiş yapabilmek için 3 Temmuz'da DGS sınavına katıldı. ÖSYM tarafından DGS sonuçları 11 Ağustos'ta erişime açıldı. Şimdi ise sıra tercihlerde. Sınav puanlarına göre tercih yapacak öğrenciler, "DGS tercihleri ne zaman başlayacak?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, DGS tercih kılavuzu 2022 yayınlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlıyor? DGS lisans üniversite taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde...