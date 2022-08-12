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Haberler Galeri DGS tercih kılavuzu 2022 yayınlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlıyor? DGS lisans üniversite taban puanları ve kontenjanlar...

DGS tercih kılavuzu 2022 yayınlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlıyor? DGS lisans üniversite taban puanları ve kontenjanlar...

DGS tercih kılavuzu 2022 yayınlandı mı? 2022 DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri tercih heyecanı sardı. Sınavdan kazandıkları puanlara göre tercih yapacak olan öğrenciler, DGS tercihlerinin hangi tarihre başlayacağını araştırmaya başladı. Tercih sürecine ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, DGS tercih kılavuzu 2022 yayınlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlıyor? DGS lisans üniversite taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.08.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 10:25
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DGS tercih kılavuzu 2022 yayınlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlıyor? DGS lisans üniversite taban puanları ve kontenjanlar...

DGS tercih kılavuzu 2022 yayınlandı mı? Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, lisans programlarına geçiş yapabilmek için 3 Temmuz'da DGS sınavına katıldı. ÖSYM tarafından DGS sonuçları 11 Ağustos'ta erişime açıldı. Şimdi ise sıra tercihlerde. Sınav puanlarına göre tercih yapacak öğrenciler, "DGS tercihleri ne zaman başlayacak?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, DGS tercih kılavuzu 2022 yayınlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlıyor? DGS lisans üniversite taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DGS tercih kılavuzu 2022 yayınlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlıyor? DGS lisans üniversite taban puanları ve kontenjanlar...

DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI, TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 DGS tercih takvimi henüz yayımlanmadı. YKS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından DGS tercihlerinin başlaması bekleniyor. Konu hakkında ÖSYM'den açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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DGS tercih kılavuzu 2022 yayınlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlıyor? DGS lisans üniversite taban puanları ve kontenjanlar...

2022 DGS KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları da belli olmadı. ÖSYM tarafından tercih sürecinde yayımlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak. DGS tercih kılavuzu yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

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DGS tercih kılavuzu 2022 yayınlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlıyor? DGS lisans üniversite taban puanları ve kontenjanlar...

DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN...

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DGS tercih kılavuzu 2022 yayınlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlıyor? DGS lisans üniversite taban puanları ve kontenjanlar...

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecekler.