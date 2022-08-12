12 Ağustos 2022, Cuma
DGS tercih kılavuzu 2022 yayınlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlıyor? DGS lisans üniversite taban puanları ve kontenjanlar...
DGS tercih kılavuzu 2022 yayınlandı mı? 2022 DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri tercih heyecanı sardı. Sınavdan kazandıkları puanlara göre tercih yapacak olan öğrenciler, DGS tercihlerinin hangi tarihre başlayacağını araştırmaya başladı. Tercih sürecine ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, DGS tercih kılavuzu 2022 yayınlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlıyor? DGS lisans üniversite taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 12.08.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 10:25
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