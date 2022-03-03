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YÖKDİL sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? Sınav ne zaman, ayın kaçında?
YÖKDİL sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 21-31 Ocak tarihlerinde başvuurlarını gerçekleştiren adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav giriş belgesi ve sınava dair tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Pekii YÖKDİL sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? Sınav ne zaman, ayın kaçında? İşte cevaplar...