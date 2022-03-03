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Haberler Galeri YÖKDİL sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? Sınav ne zaman, ayın kaçında?

YÖKDİL sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? Sınav ne zaman, ayın kaçında?

YÖKDİL sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 21-31 Ocak tarihlerinde başvuurlarını gerçekleştiren adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav giriş belgesi ve sınava dair tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Pekii YÖKDİL sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? Sınav ne zaman, ayın kaçında? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2022 15:37 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 15:37
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YÖKDİL sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? Sınav ne zaman, ayın kaçında?

YÖKDİL sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) 2022 yılı ilk aşaması için geri sayım başladı. Yılda iki kere gerçekleştirilecek YÖKDİL'in ilk sınavına başvuru yapan adaylar, heyecan içinde sınav tarihini bekliyor. Peki, YÖKDİL sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? Sınav ne zaman, ayın kaçında? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖKDİL sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? Sınav ne zaman, ayın kaçında?

YÖKDİL SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecekler.

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YÖKDİL sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? Sınav ne zaman, ayın kaçında?

YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?

2022 YÖKDİL/1 sınavı 13 Mart 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav 180 dakika (3 saat) sürecek.

Sınavda soru sayısı 80 olacak. 2022-YÖKDİL/1 sınavı, İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

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YÖKDİL sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? Sınav ne zaman, ayın kaçında?

YÖKDİL NEREDE KULLANILIR?

Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek.

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YÖKDİL sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? Sınav ne zaman, ayın kaçında?

YÖKDİL KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.