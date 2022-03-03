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Türkiye'den insani yardım koridoru! İşte Batı'nın iki yüzlülüğü

Rusya-Ukrayna savaşında siviller için elini taşın altına koyan yine Türkiye oldu. Batı ise ikiyüzlü tutumunu Ukrayna krizinde de sergiledi. İnsani diplomaside dünya lideri olan Türkiye, sahada görev yapan başta AFAD ve Kızılay gibi kuruluşlar acil ihtiyaç sahiplerine insani yardım sağlayarak, yardımların koordineli şekilde ulaştırılması için taraflara 'insani koridor oluşturulması' için atağa geçti.

Giriş Tarihi: 03.03.2022 13:20 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 13:22
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Türkiye’den insani yardım koridoru! İşte Batı’nın iki yüzlülüğü

Türkiye'nin önceliğinin ateşkesin sağlanması olduğunu ifade eden kaynaklar, çatışmaların süresinin uzamasının yardım ihtiyacını artıracağını belirterek Ukrayna'ya insani yardımların uluslararası toplumla ulaştırılması gerektiğini ifade ediyor.

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Türkiye’den insani yardım koridoru! İşte Batı’nın iki yüzlülüğü

Ortadoğu ve Afrika'da çatışmalardan kaçarak ülkelerine sığınmak isteyen Müslüman göçmenleri reddeden Batı ise Ukrayna söz konusu olduğunda insaniyet dersi vermeye kalkıyor. Bunun en somut örneğini ise Yunanistan ve Fransa sergiledi.

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Türkiye’den insani yardım koridoru! İşte Batı’nın iki yüzlülüğü

BATININ İKİ YÜZLÜLÜĞÜ AYYUKA ÇIKTI

Suriye, Afganistan, Libya, Filistin ve Afrika ülkelerindeki insani drama duyarsız kalmayan, pandemi döneminde her yardım talebine olumlu yanıt veren Türkiye, Ukrayna'da mağduriyet yaşayanların da yardımına koşuyor. Türkiye'nin tavrı dünyaya örnek teşkil ederken; Avrupa'nın ırkçı ve İslamofobik tutumu Ukrayna krizinde tekrar ayyuka çıktı.

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Türkiye’den insani yardım koridoru! İşte Batı’nın iki yüzlülüğü

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede sokakta yaşayan göçmenlere skandal bir çağrıda bulunarak, Suriye, Afganistan, Irak gibi ülkelerdeki savaştan kaçarak Fransa'ya sığınan göçmenlere, "Çadırlarınızı Ukraynalı sığınmacılara verin" dedi. İnsanlık onurunu hiçe sayan uygulamaları ile vicdanları kanatan Yunanistan ise, Ukrayna'dan gelecek mültecileri kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı.

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Türkiye’den insani yardım koridoru! İşte Batı’nın iki yüzlülüğü

Yunanistan'ın geçtiğimiz ay döverek, kıyafetlerini alarak geri ittiği Müslüman göçmenler donarak ölmüş, dünya bu drama sessiz kalmıştı. Ege Denizi'nde göçmenlerine zulmü reva gören ve yüzlerce sığınmacıyı ölüme terk eden Yunanistan söz konusu Ukrayna olunca birden bire yardımsever pozisyona geçerek, iyiliksever ülke olmaya yeltendi.