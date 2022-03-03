Türkiye'den insani yardım koridoru! İşte Batı'nın iki yüzlülüğü

Rusya-Ukrayna savaşında siviller için elini taşın altına koyan yine Türkiye oldu. Batı ise ikiyüzlü tutumunu Ukrayna krizinde de sergiledi. İnsani diplomaside dünya lideri olan Türkiye, sahada görev yapan başta AFAD ve Kızılay gibi kuruluşlar acil ihtiyaç sahiplerine insani yardım sağlayarak, yardımların koordineli şekilde ulaştırılması için taraflara 'insani koridor oluşturulması' için atağa geçti.