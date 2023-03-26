YÖKDİL kaç net kaç puan yapar? İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca Soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? YÖKDİL 2023/1 puan hesaplama

YÖKDİL sınavının ardından öğrenciler "Kaç net kaç puan yapar?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. 26 Mart tarihinde gerçekleşen sınavla birlikte adaylar tahmini puanlarını öğrenmeye çalışıyor. YÖKDİL'de toplam 80 soru sorulmaktadır. En yüksek puan da yüzdür. Peki YÖKDİL kaç net kaç puan yapar? İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?