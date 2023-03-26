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Haberler Galeri YÖKDİL kaç net kaç puan yapar? İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca Soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? YÖKDİL 2023/1 puan hesaplama

YÖKDİL kaç net kaç puan yapar? İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca Soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? YÖKDİL 2023/1 puan hesaplama

YÖKDİL sınavının ardından öğrenciler "Kaç net kaç puan yapar?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. 26 Mart tarihinde gerçekleşen sınavla birlikte adaylar tahmini puanlarını öğrenmeye çalışıyor. YÖKDİL'de toplam 80 soru sorulmaktadır. En yüksek puan da yüzdür. Peki YÖKDİL kaç net kaç puan yapar? İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2023 12:57 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 12:57
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YÖKDİL kaç net kaç puan yapar? İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca Soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? YÖKDİL 2023/1 puan hesaplama

YÖKDİL sınavı 26 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava giren öğrenciler sonuçlara ilişkin fikir sahibi olabilmek için arama motorlarında "YÖKDİL kaç net kaç puan yapar?", "YÖKDİL soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...

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YÖKDİL kaç net kaç puan yapar? İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca Soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? YÖKDİL 2023/1 puan hesaplama

YÖKDİL/1 KAÇ DAKİKA?

2023-YÖKDİL/1 Sınavı, 26 Mart 2023 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.

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YÖKDİL kaç net kaç puan yapar? İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca Soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? YÖKDİL 2023/1 puan hesaplama

YÖKDİL'DE YANLIŞLAR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

YÖKDİL'de yanlışlar doğruyu götürmemektedir. Bu nedenle sınavda boş soru bırakmamanız lehinize olabilir. Detaylı bilgiler için YÖKDİL 2 sınav kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

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YÖKDİL kaç net kaç puan yapar? İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca Soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? YÖKDİL 2023/1 puan hesaplama

CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

ÖSYM'den konuyla ilgili resmi bir tarih açıklaması gelmese de soruların ve cevap anahtarının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

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YÖKDİL kaç net kaç puan yapar? İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca Soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? YÖKDİL 2023/1 puan hesaplama

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/1 sonuçları, 14 Nisan'da açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.