Veliler ve öğrenciler dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için karar verildi! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise....

Milyonlarca öğrenci Nisan ara tatili için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu hakkında açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem faciası sonrasında eğitim ve öğretim 2. dönem için belirlenen tarihten geç başladı. Bu nedenle Nisan ayında gerçekleşecek ara tatilin ertelenip ertelenmeyeceği veya tarihte değişiklik olup olmayacağı merak ediliyordu. Öğrenciler ve veliler konu hakkında gelen açıklamayı araştırıyor. Peki, Nisan ara tatili ertelenecek mi? Nisan ara tatili ne zaman yapılacak? İşte detaylar...