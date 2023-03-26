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Haberler Galeri Veliler ve öğrenciler dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için karar verildi! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise....

Veliler ve öğrenciler dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için karar verildi! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise....

Milyonlarca öğrenci Nisan ara tatili için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu hakkında açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem faciası sonrasında eğitim ve öğretim 2. dönem için belirlenen tarihten geç başladı. Bu nedenle Nisan ayında gerçekleşecek ara tatilin ertelenip ertelenmeyeceği veya tarihte değişiklik olup olmayacağı merak ediliyordu. Öğrenciler ve veliler konu hakkında gelen açıklamayı araştırıyor. Peki, Nisan ara tatili ertelenecek mi? Nisan ara tatili ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 15:51
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Veliler ve öğrenciler dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için karar verildi! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise....

Öğrenciler ve veliler Nisan ara tatili için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Şubat ayında yaşanan deprem faciası sonrasında okullarda ders başı ertelenmişti. Hal böyle olunca,"Nisan ara tatili ne zaman yapılacak, iptal mi olacak?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte Nisan ara tatili için son gelişmeler!

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Veliler ve öğrenciler dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için karar verildi! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise....

ARA TATİL NİSAN AYINDA YAPILACAK!

Ara tatilin Nisan ayında yapılacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin de tatilde idari izinli sayılacağını belirtti.

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Veliler ve öğrenciler dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için karar verildi! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise....

Bakan Özer, yaşanan deprem felaketi nedeniyle izin ve tatillerin iptalinin gündemde olmadığını açıkladı.

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Veliler ve öğrenciler dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için karar verildi! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise....

11 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK

Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

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Veliler ve öğrenciler dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için karar verildi! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise....

Tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda. Ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.