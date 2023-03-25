Bakan Özer son dakika açıkladı! Nisan ara tatili olacak mı, Bayramla birleşecek mi? Öğretmenleri de ilgilendiriyor!

Ara tatil tarihleri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından araştırılıyor. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle eğitim ve öğretimde değişiklikler yaşandı ve 2. dönem geç başladı. Bu sebeple önümüzdeki ay yapılacak ara tatil tarihlerinde bir değişiklik olup olmadığı merak ediliyor.Konuya ilişkin son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. 2023 MEB takvimi ile sorgulanan tarihler netleşti. Peki, Nisan ara tatili olacak mı?, 2.dönem ara tatil ne zaman olacak? İşte, MEB son dakika gelişmeler...