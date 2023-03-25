25 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bakan Özer son dakika açıkladı! Nisan ara tatili olacak mı, Bayramla birleşecek mi? Öğretmenleri de ilgilendiriyor!

Bakan Özer son dakika açıkladı! Nisan ara tatili olacak mı, Bayramla birleşecek mi? Öğretmenleri de ilgilendiriyor!

Ara tatil tarihleri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından araştırılıyor. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle eğitim ve öğretimde değişiklikler yaşandı ve 2. dönem geç başladı. Bu sebeple önümüzdeki ay yapılacak ara tatil tarihlerinde bir değişiklik olup olmadığı merak ediliyor.Konuya ilişkin son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. 2023 MEB takvimi ile sorgulanan tarihler netleşti. Peki, Nisan ara tatili olacak mı?, 2.dönem ara tatil ne zaman olacak? İşte, MEB son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.03.2023 12:32
  • 1
  • 13
Bakan Özer son dakika açıkladı! Nisan ara tatili olacak mı, Bayramla birleşecek mi? Öğretmenleri de ilgilendiriyor!

"Nisan ara tatili olacak mı?" sorusu gündemdeki yerini korurken, konuya ilişkin son dakika açıklaması Bakan Özer'den geldi. Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi nedeniyle ikinci ara tatilin olup olmayacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakan'ı Mahmut Özer'in açıklamasının ardından tüm sorular yanıt buldu. Peki, Nisan ara tatili olacak mı, Bayramla birleşecek mi? İşte, MEB son dakika haberleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Bakan Özer son dakika açıkladı! Nisan ara tatili olacak mı, Bayramla birleşecek mi? Öğretmenleri de ilgilendiriyor!

BAKAN ÖZER'DEN NİSAN ARA TATİL AÇIKLAMASI!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde okulların geç açılmasının ardından ara tatilin nisanda yapılacağını öğretmenlerin de tatilde idari izinli sayılacağını açıkladı.

  • 3
  • 13
Bakan Özer son dakika açıkladı! Nisan ara tatili olacak mı, Bayramla birleşecek mi? Öğretmenleri de ilgilendiriyor!

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimde nisan ara tatil tarihleri yer aldı. Buna göre, okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler 14 Nisan cuma günü tatil öncesi son derslerine girecekler. Hafta sonları ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapılacak.

  • 4
  • 13
Bakan Özer son dakika açıkladı! Nisan ara tatili olacak mı, Bayramla birleşecek mi? Öğretmenleri de ilgilendiriyor!

RAMAZAN BAYRAMI RESMİ TATİLİYLE BİRLEŞECEK

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

  • 5
  • 13
Bakan Özer son dakika açıkladı! Nisan ara tatili olacak mı, Bayramla birleşecek mi? Öğretmenleri de ilgilendiriyor!

MEB 2022- 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

1. DÖNEM: 12 Eylül 2022- 20 Ocak 2023

1. ARA TATİL: 14/18 Kasım 2022