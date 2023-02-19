YÖK Uygulamalı eğitim listesi | Ne demek, nasıl olur? Yüz yüze eğitime devam eden bölümler neler? Teorik ve uygulamalı ders nedir? UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ

YÖK başkanı Özvar'ın son dakika açıklamalarının hemen ardından öğrenciler üniversitelerde uygulamalı eğitime dair detayları araştırmaya başladı. Arama motorlarında "Üniversitelerde hangi bölümler yüz yüze eğitime devam edecek?", "Uygulamalı eğitim veren bölümler neler?" soruları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 19.02.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 15:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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