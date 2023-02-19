19 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YÖK Uygulamalı eğitim listesi | Ne demek, nasıl olur? Yüz yüze eğitime devam eden bölümler neler? Teorik ve uygulamalı ders nedir? UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ

YÖK Uygulamalı eğitim listesi | Ne demek, nasıl olur? Yüz yüze eğitime devam eden bölümler neler? Teorik ve uygulamalı ders nedir? UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ

YÖK başkanı Özvar'ın son dakika açıklamalarının hemen ardından öğrenciler üniversitelerde uygulamalı eğitime dair detayları araştırmaya başladı. Arama motorlarında "Üniversitelerde hangi bölümler yüz yüze eğitime devam edecek?", "Uygulamalı eğitim veren bölümler neler?" soruları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 15:40
  • 1
  • 13
YÖK Uygulamalı eğitim listesi | Ne demek, nasıl olur? Yüz yüze eğitime devam eden bölümler neler? Teorik ve uygulamalı ders nedir? UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ

Uygulamalı eğitim veren bölümler neler sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yerini aldı. YÖÇK başkanı Özvar'ın açıklamalarının hemen ardından öğrenciler arama motorlarında "Uygulamalı eğitim ne demek, nasıl olur?", "Teorik ve uygulamalı ders nedir?" sorularını araştırmaya başladı. İşte üniversitelerde uygulamalı eğitim veren bölümler listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
YÖK Uygulamalı eğitim listesi | Ne demek, nasıl olur? Yüz yüze eğitime devam eden bölümler neler? Teorik ve uygulamalı ders nedir? UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ

UYGULAMALI EĞİTİM YÜZ YÜZE

2022-2023 eğitim öğretim bahar dönemi üniversite eğitim sistemine yönelik son dakika açıklamlarında bulunan YÖK başkanı Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini bildirdi.

  • 3
  • 13
YÖK Uygulamalı eğitim listesi | Ne demek, nasıl olur? Yüz yüze eğitime devam eden bölümler neler? Teorik ve uygulamalı ders nedir? UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ

Uygulamalı eğitim, öğrencilerin kayıtlı olduğu üniversitelerde yüz yüze devam edecek.

  • 4
  • 13
YÖK Uygulamalı eğitim listesi | Ne demek, nasıl olur? Yüz yüze eğitime devam eden bölümler neler? Teorik ve uygulamalı ders nedir? UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ

Barınma sıkıntısı olan ya da virüsten dolayı okula gitmekte endişe duyan, şehir dışına memlekete dönen öğrenciler için ise kayıt dondurma imkanı sunulacak.

  • 5
  • 13
YÖK Uygulamalı eğitim listesi | Ne demek, nasıl olur? Yüz yüze eğitime devam eden bölümler neler? Teorik ve uygulamalı ders nedir? UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ

Yüz yüze eğitime başlayan bölümlerde online dersler ya da sınavlar gerçekleşmeyecek.