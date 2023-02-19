Deprem bölgesindeki üniversitelerin eşleştiği okullar | Üniversitelerde özel öğrenci statüsü nasıl olur, kimler faydalanabilir? YÖK özel öğrenci nedir?

Üniversitelerde nisan ayına kadar uygulamalı eğitim veren bölümlerin yüz yüze diğerlerinin ise online olmasına karar verildi. Deprem bölgesinde okuyan ve uygulamalı eğitim gören öğrenciler bir yandan hangi üniversitede eğimlerine devam edebileceklerini araştırıyor. Peki özel öğrenci nedir? İşte deprem bölgesindeki üniversitelerin eşleştiği okullar...