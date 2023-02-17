HaberlerGaleriÜniversitelerde HİBRİT SİSTEM nasıl olacak? Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek mi? Hibrit eğitim nedir? 2022-2023 BAHAR DÖNEMİ son durum
Üniversitelerde HİBRİT SİSTEM nasıl olacak? Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek mi? Hibrit eğitim nedir? 2022-2023 BAHAR DÖNEMİ son durum
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük deprem felaketinin ardından üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim bahar döneminde uzaktan eğitim kararı alınmıştı Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan YÖK başkanı Özvar, nisan ayı itibarıyla hibrit eğitim sisteminin gerçekleştirilebileceğini açıkladı. Peki hibrit sistem nedir, nasıl olacak? Nisan ayında üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi?