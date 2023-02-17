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Haberler Galeri Üniversitelerde HİBRİT SİSTEM nasıl olacak? Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek mi? Hibrit eğitim nedir? 2022-2023 BAHAR DÖNEMİ son durum

Üniversitelerde HİBRİT SİSTEM nasıl olacak? Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek mi? Hibrit eğitim nedir? 2022-2023 BAHAR DÖNEMİ son durum

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük deprem felaketinin ardından üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim bahar döneminde uzaktan eğitim kararı alınmıştı Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan YÖK başkanı Özvar, nisan ayı itibarıyla hibrit eğitim sisteminin gerçekleştirilebileceğini açıkladı. Peki hibrit sistem nedir, nasıl olacak? Nisan ayında üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 14:48
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Üniversitelerde HİBRİT SİSTEM nasıl olacak? Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek mi? Hibrit eğitim nedir? 2022-2023 BAHAR DÖNEMİ son durum

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük deprem felaketinin ardından üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim bahar döneminde uzaktan eğitim kararı alınmıştı Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan YÖK başkanı Özvar, nisan ayı itibarıyla hibrit eğitim sisteminin gerçekleştirilebileceğini açıkladı. Peki hibrit sistem nedir, nasıl olacak? Nisan ayında üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üniversitelerde HİBRİT SİSTEM nasıl olacak? Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek mi? Hibrit eğitim nedir? 2022-2023 BAHAR DÖNEMİ son durum

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim bahar dönemi üniversite eğitim sistemine yönelik son dakika açıklamlarında bulunan YÖK başkanı Özvar, "Nisan ayı itibarıyla uygun koşulların sağlanması durumunda üniversiteler hem yüz yüze hem de online eğitimin gerçekleştirilebileceği bir hibrit istem oluşturulabilir." dedi.

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Üniversitelerde HİBRİT SİSTEM nasıl olacak? Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek mi? Hibrit eğitim nedir? 2022-2023 BAHAR DÖNEMİ son durum

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?

Karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır.

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Üniversitelerde HİBRİT SİSTEM nasıl olacak? Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek mi? Hibrit eğitim nedir? 2022-2023 BAHAR DÖNEMİ son durum

Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

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Üniversitelerde HİBRİT SİSTEM nasıl olacak? Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek mi? Hibrit eğitim nedir? 2022-2023 BAHAR DÖNEMİ son durum

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir.