Üniversitelerde HİBRİT SİSTEM nasıl olacak? Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek mi? Hibrit eğitim nedir? 2022-2023 BAHAR DÖNEMİ son durum

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim bahar dönemi üniversite eğitim sistemine yönelik son dakika açıklamlarında bulunan YÖK başkanı Özvar, "Nisan ayı itibarıyla uygun koşulların sağlanması durumunda üniversiteler hem yüz yüze hem de online eğitimin gerçekleştirilebileceği bir hibrit istem oluşturulabilir." dedi.