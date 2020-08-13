YÖK son gelişmeler: Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim mi olacak?

Son dakika... Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılır? Milyonlarca öğrenci bu soruya yanıt arıyor. Dün akşam Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yeni eğitim öğretim takvimini açıklamasının ardından üniversite öğrencileri de detayları araştırmaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerin açılıp açılmayacağı, eğitimlerin online yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. YÖK tarafından yapılan son açıklamaları yazımızda derledik. Peki, üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim mi olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 09:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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