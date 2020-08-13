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YÖK son gelişmeler: Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim mi olacak?

Son dakika... Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılır? Milyonlarca öğrenci bu soruya yanıt arıyor. Dün akşam Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yeni eğitim öğretim takvimini açıklamasının ardından üniversite öğrencileri de detayları araştırmaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerin açılıp açılmayacağı, eğitimlerin online yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. YÖK tarafından yapılan son açıklamaları yazımızda derledik. Peki, üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim mi olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 09:19
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YÖK son gelişmeler: Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim mi olacak?

Son dakika... Üniversiteler ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde üniversitelerde eğitim uzaktan olarak devam etmişti. Yeni dönem için heyecan içinde olan öğrenciler, üniversitelerin açılıp açılmayacağını merak ediyor. İlkokul, ortaokul ve liselerin açılış tarihinin belli olmasının ardından gözler üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi. Peki, üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim mi olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK son gelişmeler: Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim mi olacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Dünkü yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul, ortaokul ve liselerin ne zaman eğitime başlayacağını duyurdu. Ancak üniversitelerin hangi tarihte eğitime başlayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın önümüzdeki günlerde konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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YÖK son gelişmeler: Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim mi olacak?

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK?

Konuyla ilgili kesin bir açıklama yapılmazken, YÖK koronavirüs salgının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde de devam etmesi ihtimaline karşı yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacına yönelik rehber hazırladı.

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YÖK son gelişmeler: Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim mi olacak?

Rehberde, uzaktan öğretim uygulamaları, uygulamalı eğitimler, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, yabancı uyruklu öğrenciler, toplantılar, kongreler ve değişim programları başlıkları altında çerçeve kararlar ile öneriler yer aldı..

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YÖK son gelişmeler: Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim mi olacak?

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 küresel salgınının devam ettiği normalleşme sürecinde üniversitelerin, salgının bölgesel ve yerel dinamiklerini gözeterek çeşitli programlar için ilgili programın yeterlikleri, kazanımları, öğrenci sayıları, altyapı imkanları gibi hususları göz önünde bulundurup farklı uygulamalar yapması ve önlemler alması gerekebilecek.