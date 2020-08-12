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PMYO başvuru tarihi ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polislik şartları neler?
PMYO başvuru tarihi ne zaman? Polis olma hayali kuran binlerce vatandaş aranılan şartları sorgulamaya devam ediyor. YKS TYT puanı ile baraj puanını geçen vatadanşlar iki yıllık PMYO başvurusu yapabilirken öte yandan bu sene tam 2 bin 500 kişilik öğrenci alımı yapılacağı bildirildi. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, PMYO başvuru tarihi ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polislik şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 12.08.2020 23:29 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 23:42
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