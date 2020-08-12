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Haberler Galeri PMYO başvuru tarihi ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polislik şartları neler?

PMYO başvuru tarihi ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polislik şartları neler?

PMYO başvuru tarihi ne zaman? Polis olma hayali kuran binlerce vatandaş aranılan şartları sorgulamaya devam ediyor. YKS TYT puanı ile baraj puanını geçen vatadanşlar iki yıllık PMYO başvurusu yapabilirken öte yandan bu sene tam 2 bin 500 kişilik öğrenci alımı yapılacağı bildirildi. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, PMYO başvuru tarihi ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polislik şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 12.08.2020 23:29 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 23:42
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PMYO başvuru tarihi ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polislik şartları neler?

PMYO başvuru tarihi ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından TYT alanından geçerli puanı alanlar aranan şartları merak ediyor. Binlerce aday başvuru sürecinde polislik taban puanlarını merak ediyor. Peki,

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PMYO başvuru tarihi ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polislik şartları neler?

POLİSLİK BAŞVURUSU: PMYO TABAN PUANLARI İLE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YKS tercih dönemi sürecinde binlerce vatandaş polislik başvuruları için detayları merak ediyor. Bu kapsamda PMYO taban puanları ile ilgili detaylar da araştırılıyor. 2020 Üniversite tercihleri bu sene 6-14 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

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PMYO başvuru tarihi ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polislik şartları neler?

PMYO TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.

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PMYO başvuru tarihi ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polislik şartları neler?

YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:2015: 270

2016: 270
2017: 260
2018: 260
2019: 250.2 bin 500 öğrenci, iki yıllık eğitim görecekleri Polis Meslek Yüksek Okulu'na kayıt kaptırabilecek.

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PMYO başvuru tarihi ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polislik şartları neler?