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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son duyurular: Öğrenciler o açıklamaya kitlendi! Üniversiteler ne zaman, yazın mı açılacak? Yüz yüze, online... YÖK son duyurular: Öğrenciler o açıklamaya kitlendi! Üniversiteler ne zaman, yazın mı açılacak? Yüz yüze, online...
Üniversiteler ne zaman, yazın mı açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Normalleşme adımlarının atıldığı günlerde okullar hakkında açıklamalar geldi. Hal böyle olunca güz dönemi sona eren üniversitelerin bahar döneminde açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. Ayrıca öğrenciler YÖK tarafından gelecek açıklamaları da merakla bekliyor. İşte, üniversiteler ne zaman, yazın mı açılacak? Yüz yüze, online...
Giriş Tarihi: 26.03.2021 18:02 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 18:02
Üniversiteler ne zaman, yazın mı açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lisans ve önlisans eğitimlerini uzaktan devam ettiren öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak, bahar dönemi üniversiteler açılır mı sorusunun yanıtına çevirdi. Kampüslere dönüş için gelecek açıklamalar merak ediliyor. Gözler YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte, üniversiteler ne zaman, yazın mı açılacak? Yüz yüze, online...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yapılan açıklamaları yakından takip eden vatandaşlar üniversitelerin ne zaman açılacağına dair detayları merak ediyor. Sağlık Bakanlığı görüşlerine göre üniversitelerde teorik eğitimler çevrim içi yapılıyor, uygulamalı eğitimler ise yüz yüze işleniyorken üniversitelerdeki son durum şöyle;
YÖK BAŞKANI SARAÇ'IN SON AÇIKLAMASI ŞÖYLE;
İşte YÖK Başkanı Saraç'ın o açıklamaları;
Uygulamalı eğitimlerin yüksek tedbirlerle yüz yüze yapılabileceğini açıklayan Yükseköğretim Kurulu, teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığı görüşleri doğrultusunda mümkün olduğunca çevrimiçi yapılacak.
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Bakan Koca, "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz" başlıklı açıklamasında, üniversiteler açılacak mı sorusuna da yanıt verdi. Koca, öğrencilerin bir an önce okullarına kavuşmalarını istediklerini belirtirken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu olarak bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
"Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz.