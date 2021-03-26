YÖK son duyurular: Öğrenciler o açıklamaya kitlendi! Üniversiteler ne zaman, yazın mı açılacak? Yüz yüze, online...

Üniversiteler ne zaman, yazın mı açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Normalleşme adımlarının atıldığı günlerde okullar hakkında açıklamalar geldi. Hal böyle olunca güz dönemi sona eren üniversitelerin bahar döneminde açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. Ayrıca öğrenciler YÖK tarafından gelecek açıklamaları da merakla bekliyor. İşte, üniversiteler ne zaman, yazın mı açılacak? Yüz yüze, online...