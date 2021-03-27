MEB duyurdu! Bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 PYBS İOKBS sınavı ne zaman?

Bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2021 yılına ilişkin bursluluk sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılmak isteyen öğrenciler, 08-26 Şubat 2021 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirdiler. Şimdi ise sıra sınav aşamasında. Sınav öncesinde en çok merak edilenlerden biri de sınav giriş yerleri oldu. Peki, bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 PYBS İOKBS sınavı ne zaman? İşte cevaplar...