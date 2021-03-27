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27 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB duyurdu! Bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 PYBS İOKBS sınavı ne zaman? MEB duyurdu! Bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 PYBS İOKBS sınavı ne zaman?
Bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2021 yılına ilişkin bursluluk sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılmak isteyen öğrenciler, 08-26 Şubat 2021 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirdiler. Şimdi ise sıra sınav aşamasında. Sınav öncesinde en çok merak edilenlerden biri de sınav giriş yerleri oldu. Peki, bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 PYBS İOKBS sınavı ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 27.03.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 10:52
2021 İOKBS ne zaman yapılacak? Daha önce PYBS adıyla gerçekleştirilen İOKBS yani bursluluk sınavı için başvuru süreci tamamlandı. 08-26 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuruların alınmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. Peki, bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 PYBS İOKBS sınavı ne zaman? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
2021 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 İOKBS 25 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Adaylara sınavda 100 soru sorulacak ve cevaplamaları için 120 dakika süre verilecek.
İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 18 Haziran 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,