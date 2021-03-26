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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: Tam kapanma olacak mı? 2021 Ramazan'da tam kapanma var mı? Kısıtlamalar... Kabine toplantısı son dakika: Tam kapanma olacak mı? 2021 Ramazan'da tam kapanma var mı? Kısıtlamalar... Son dakika... Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 2021 yılında on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte gözler kısıtlamalara çevrildi. Vaka sayısında görülen artış sonrası sosyal medyada tam kapanma olacağına yönelik iddialar konuşulmaya başlandı. Söz konusu kısıtlamalar ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, tam kapanma olacak mı? 2021 Ramazan'da tam kapanma var mı? Ramazan kısıtlamaları nasıl olacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 26.03.2021 17:20 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 17:20
Son dakika... Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle hüzünle ihya edilen Ramazan-ı Şerif için geri sayım başladı. Ramazan'a ulaşmanın mutluluğu içerisinde olan vatandaşlar, bu sene Ramazan ayında kısıtlama olup olmayacağını araştırıyor. Peki, tam kapanma olacak mı? 2021 Ramazan'da tam kapanma var mı? Ramazan kısıtlamaları nasıl olacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Kur'an'ın indirilmeye başlandığı ay olan Ramazan ayı 2021 yılında 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.
RAMAZAN'DA TAM KAPANMA OLACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, Ramazan ayında tam kapanma olacağına yönelik iddialar asılsızdır. Söz konusu kısıtlamalar hakkında resmi açıklamaları takip etmekte fayda var. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından Ramazan ayında alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi bekleniyor.
RAMAZAN KISITLAMALARI NASIL OLACAK?
Ramazan ayında hangi kısıtlamaların uygulanacağı, nasıl bir önlem alınacağı konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Bu konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
Geçtiğimiz sene Ramazan ayında, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde camilere ilişkin alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında Müslümanlar, teravih namazı, mukabele ve itikaf gibi ibadetlerini evlerinde ifa etti.
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
25 Mart tarihli tabloya göre, son 24 saatte 222 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 1.210 olarak açıklandı.