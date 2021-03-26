Kabine toplantısı son dakika: Tam kapanma olacak mı? 2021 Ramazan'da tam kapanma var mı? Kısıtlamalar...

RAMAZAN KISITLAMALARI NASIL OLACAK?

Ramazan ayında hangi kısıtlamaların uygulanacağı, nasıl bir önlem alınacağı konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Bu konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

Geçtiğimiz sene Ramazan ayında, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde camilere ilişkin alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında Müslümanlar, teravih namazı, mukabele ve itikaf gibi ibadetlerini evlerinde ifa etti.