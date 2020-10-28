YÖK son durum: 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? 2 Kasım'da üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim...

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. KYK burs ve kredi başvurularının başlamasının ardından gözler YÖK'ten gelecek açıklamalara çevrildi. İlk defa üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler ile halen eğitimini sürdüren öğrenciler detayları araştırıyor. Peki, 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? 2 Kasım'da üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 28.10.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 16:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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