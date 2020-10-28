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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son durum: 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? 2 Kasım'da üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim... YÖK son durum: 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? 2 Kasım'da üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim... Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. KYK burs ve kredi başvurularının başlamasının ardından gözler YÖK'ten gelecek açıklamalara çevrildi. İlk defa üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler ile halen eğitimini sürdüren öğrenciler detayları araştırıyor. Peki, 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? 2 Kasım'da üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar... Giriş Tarihi: 28.10.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 16:19
Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerde online eğitim sistemine geçilmişti. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitelerde yüz yüze eğitim kararının açıklamasının ardından milyonlarca öğrenci üniversitelerin açılacağı tarihi araştırmaya başlamıştı. Konu ile ilgili YÖK'ten gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? 2 Kasım'da üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversitelerde yüz yüze eğitimin hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada,
"En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi. BAKAN KOCA'DAN ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada,
"Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak." dedi. 2 KASIM'DA ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?
Başkan Erdoğan'ın üniversiteler ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından, üniversitelerin hangi tarihte açılacağı konusunda sorular gündeme geldi. Ancak YÖK tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.