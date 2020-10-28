KYK yurt başvurusu başladı mı? 2020-2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları başladı mı? 2020-2021 KYK burs ve kredi başvurularının başlamasının ardından en çok merak edilenlerden biri de yurt başvuruları oldu. KYK yurdunda barınmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini araştırıyor. Konu ile ilgili KYK açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, KYK yurt başvurusu başladı mı? 2020-2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 28.10.2020 15:36 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 15:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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