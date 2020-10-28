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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK yurt başvurusu başladı mı? 2020-2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu başladı mı? 2020-2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru nasıl yapılır? KYK yurt başvuruları başladı mı? 2020-2021 KYK burs ve kredi başvurularının başlamasının ardından en çok merak edilenlerden biri de yurt başvuruları oldu. KYK yurdunda barınmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini araştırıyor. Konu ile ilgili KYK açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, KYK yurt başvurusu başladı mı? 2020-2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili ayrıntılar... Giriş Tarihi: 28.10.2020 15:36 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 15:47
KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 KYK yurt başvuru takvimi belli oldu mu? Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerde online eğitime geçilmişti. Başkan Erdoğan'ın üniversitelerde yüz yüze eğitim hazırlıklarının sürdüğünü açıklamasının ardından yurt başvuru takvimi merak ediliyordu. Bugün itibarıyla burs ve kredi başvurularının başlaması ile birlikte yurt başvuru tarihi yeniden gündeme geldi. Peki, KYK yurt başvurusu başladı mı? 2020-2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK YURT BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
2020-2021 KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvuruları ile ilgili açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır. Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz. Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır." KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim - 3 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, 3 Kasım Salı günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.