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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MSB muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Muvazzaf subay alımı ne zaman? Kadın - erkek KPSS şartsız... MSB muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Muvazzaf subay alımı ne zaman? Kadın - erkek KPSS şartsız...
MSB muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından merakla beklenen açıklama geldi. Son dakika açıklamasına göre, MSB bünyesinde görev almak üzere kadın ve erkek subay alımı yapılacak. Başvuru şartları arasında adayların ALES ve YDS puanlarına sahip olmaları gerekiyor. İşte, MSB muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Muvazzaf subay alım şartları neler? Kadın - erkek...
Giriş Tarihi: 28.10.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 16:22
MSB muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Muvazzaf subay alım şartları neler? Kadın - erkek...
MSB muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Muvazzaf subay alım şartları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS şartı aranmayacak alımlar için fakülte ve yüksekokul bölümlerini bitiren adaylar arasından muvazzaf / sözleşmeli subay alımları yapılacak. Adaylardan 2016-2020 yılları arasında ALES sınavlarından en az 60 puan alma şartı aranıyor. Ayrıca 2019-2020 yılları arasında YDS sınavlarından herhangi birinden 85 puan alması gerekiyor. İşte, MSB muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Muvazzaf subay alım şartları neler? Kadın - erkek...
GALERİ DEVAM EDİYOR
MSB muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Muvazzaf subay alım şartları neler? Kadın - erkek...
MSB MUVAZZAF SUBAY VE ASTSUBAY ALIMI ŞARTLARI NELER?
Milli Savunma Bakanlığı tarafındna bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerine Milli Savunma Üniversitesinde/Kuvvet Komutanlıklarında Görevlendirilmek Üzere subay alımı yapılacağına yer verildi.
MSB muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Muvazzaf subay alım şartları neler? Kadın - erkek...
MSB PERTEM üzerinden yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
1. Türk Silahlı Kuvvetlerine Milli Savunma Üniversitesinde/Kuvvet Komutanlıklarında Görevlendirilmek Üzere Dış Kaynaktan Öğretmen ve Mühendis Sınıfı Muvazzaf Subay Temini maksadıyla başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre ön başvuru alımına başlanmıştır. Ön başvuru için son tarih 10 Kasım 2020 (saat 23.59)'dur.
2. Başvurunuzu yapmadan önce yayımlanan başvuru kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzda belirtilen hususları/şartları yerine getirmediğinizin/taşımadığınızın tespit edilmesi/anlaşılması durumunda adaylığınızın sonlandırılacağını unutmayınız.
MSB muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Muvazzaf subay alım şartları neler? Kadın - erkek...
3. Askerlik hizmetini 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında yapan ve terhis olan adaylara (6 ay veya sonrasında devam edip 12 ay askerlik yapan ve bunların her ikisi için ayrı ayrı terhis belgesi olan adaylar) bu kanun kapsamında ilave puan verileceğinden terhis belgelerinin yanınızda bulunması lehinize olacaktır.
4. Başvurduğu branş için kılavuzda uygun Tablo (TABLO 1-3) ve geçerli (2016-2020 Başvuru döneminde sınav sonuçları açıklanmış olan) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav (ALES) puanı (en yüksek olan puan baz alınacaktır) en az 70 olanlar başvuru yapabilecektir.
MSB muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Muvazzaf subay alım şartları neler? Kadın - erkek...
5. İngilizce ve Almanca branşlarına müracaat edecek Öğretmen Sınıfı Subay adaylarından ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2019) dahil başvuru döneminde sınav sonuçları açıklanmış olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS, e-YDS) en az 85 puana sahip olanlar başvuru yapabilecektir. Söz konusu dil puanı olmayan adayların başvuru yapmaması gerekmektedir.
6. Başvuru kılavuzunda yer alan YDS notuna denk ve eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanların muadili bir puana sahip olanlar sınav notu belgelerini başvuru ekranında kurs bilgileri alanından yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.