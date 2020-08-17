17 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YÖK son dakika: YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu?

YÖK son dakika: YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu?

YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci 6-14 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yaptı. Adaylar gözlerini YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversite bahar dönemi uzaktan eğitim şeklinde sürdürülmüştü. Adaylar şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 17.08.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 16:49
  • 1
  • 11
YÖK son dakika: YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu?

YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih süreci 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşmişti. Milyonlarca öğrenci YÖK tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Adaylar üniversite yerleştirme sonuçlarını bekliyor. Peki, YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
YÖK son dakika: YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından YKS tercih takvimi duyurulurken üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında da bilgi verildi.

  • 3
  • 11
YÖK son dakika: YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre YKS üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.

  • 4
  • 11
YÖK son dakika: YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.

Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

  • 5
  • 11
YÖK son dakika: YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.