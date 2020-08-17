YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih süreci 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşmişti. Milyonlarca öğrenci YÖK tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Adaylar üniversite yerleştirme sonuçlarını bekliyor. Peki, YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...