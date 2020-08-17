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YÖK son dakika: YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu?
YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci 6-14 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yaptı. Adaylar gözlerini YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversite bahar dönemi uzaktan eğitim şeklinde sürdürülmüştü. Adaylar şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 17.08.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 16:49
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