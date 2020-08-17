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Haberler Galeri ÖSYM son dakika açıklaması! ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuç tarihi belli oldu mu?

ÖSYM son dakika açıklaması! ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuç tarihi belli oldu mu?

ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? Akademik kariyer yapmak isteyen binlerce vatandaşın 16 Ağustos tarihinde girdiği ALES 2020 sınavının ardından sonuçlar merak ediliyor. ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimi adaylar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuç tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 17.08.2020 15:52 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 15:57
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ÖSYM son dakika açıklaması! ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuç tarihi belli oldu mu?

ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuç tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce aday 16 Ağustos Pazar günü ALES sınavında ter döktü. Akademik kariyer yapmak isteyen adaylar ALES sonuç tarihini merak ediyor. Peki, ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuç tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son dakika açıklaması! ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuç tarihi belli oldu mu?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları daha önce önce açıklanan takvime göre 9 Eylül 2020'de açıklanacak.

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ÖSYM son dakika açıklaması! ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuç tarihi belli oldu mu?

ALES SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Geçmişte gerçekleşen ALES yaşananlar dikkate alınırsa ALES soru ve cevaplarının bir hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

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ÖSYM son dakika açıklaması! ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuç tarihi belli oldu mu?

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

– ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)

– ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)

– ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)

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ÖSYM son dakika açıklaması! ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuç tarihi belli oldu mu?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunup bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir.