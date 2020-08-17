ÖSYM son dakika açıklaması! ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuç tarihi belli oldu mu?

ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuç tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce aday 16 Ağustos Pazar günü ALES sınavında ter döktü. Akademik kariyer yapmak isteyen adaylar ALES sonuç tarihini merak ediyor. Peki, ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuç tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...