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ÖSYM son dakika açıklaması! ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuç tarihi belli oldu mu?
ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? Akademik kariyer yapmak isteyen binlerce vatandaşın 16 Ağustos tarihinde girdiği ALES 2020 sınavının ardından sonuçlar merak ediliyor. ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimi adaylar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuç tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 17.08.2020 15:52 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 15:57
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