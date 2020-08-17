AÖL sonuçları neden açıklanmadı? 2020 Açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AÖL sonuçları neden açıklanmadı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 2. dönem açık lise sınavları 24-25 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. Sınavların tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. AÖL'ün takvimine göre sonuçların bugün açıklanacağı bildirilmişti. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, AÖL sonuçları neden açıklanmadı? 2020 Açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.08.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 17:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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