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Haberler Galeri AÖL sonuçları neden açıklanmadı? 2020 Açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AÖL sonuçları neden açıklanmadı? 2020 Açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AÖL sonuçları neden açıklanmadı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 2. dönem açık lise sınavları 24-25 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. Sınavların tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. AÖL'ün takvimine göre sonuçların bugün açıklanacağı bildirilmişti. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, AÖL sonuçları neden açıklanmadı? 2020 Açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.08.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 17:11
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AÖL sonuçları neden açıklanmadı? 2020 Açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde 2. dönem sınavları tamamlandı. AÖL'ün iş takviminde yer alan bilgiye göre, sınav sonuçlarının 17 Ağustos'ta açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak sonuçların açıklanmaması nedeniyle adayların heyecanı daha da arttı. Peki, AÖL sonuçları neden açıklanmadı? 2020 Açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL sonuçları neden açıklanmadı? 2020 Açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI? SAAT KAÇT AÇIKLANIR?

AÖL 2. dönem sınav sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sonuçlar, AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek sonuçları görüntüleyecekler.

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AÖL sonuçları neden açıklanmadı? 2020 Açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAVI OLACAK MI?

Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacak.

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AÖL sonuçları neden açıklanmadı? 2020 Açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığının sunduğu bu imkândan; açık öğretim okullarında kayıtlı 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler faydalanacak.

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AÖL sonuçları neden açıklanmadı? 2020 Açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2020-2021 KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

1. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri 28 Ağustos - 16 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak.