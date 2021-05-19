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YÖK son dakika: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021 üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi merak eden üniversite öğrencileri, konu hakkında detayları araştırıyor. Yükseköğretim Kurulu tarafından yüz yüze eğitim konusunda son dakika açıklaması geldi. Peki, üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021 üniversiteler ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 19.05.2021 11:21Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 11:21