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YÖK son dakika: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021 üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi merak eden üniversite öğrencileri, konu hakkında detayları araştırıyor. Yükseköğretim Kurulu tarafından yüz yüze eğitim konusunda son dakika açıklaması geldi. Peki, üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021 üniversiteler ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 19.05.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 11:21
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YÖK son dakika: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021 üniversiteler ne zaman açılacak?

Son dakika... Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Yükseköğretim Kurulu, yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için harekete geçti. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021 üniversiteler ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

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YÖK son dakika: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021 üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

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YÖK son dakika: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021 üniversiteler ne zaman açılacak?

Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekildi.

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YÖK son dakika: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021 üniversiteler ne zaman açılacak?

Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi.

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YÖK son dakika: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021 üniversiteler ne zaman açılacak?

YÖK'ün yazısında, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.