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Üniversite sınavı için geri sayım! YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 YKS TYT AYT ne zaman?
YKS TYT AYT ne zaman? 2021 yılına ilişkin üniversite sınavı için geri sayım başlarken gözler sınav giriş yerlerine çevrildi. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Sınav ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 YKS TYT AYT ne zaman? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 19.05.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 12:01
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