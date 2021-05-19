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Üniversite sınavı için geri sayım! YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 YKS TYT AYT ne zaman?

YKS TYT AYT ne zaman? 2021 yılına ilişkin üniversite sınavı için geri sayım başlarken gözler sınav giriş yerlerine çevrildi. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Sınav ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 YKS TYT AYT ne zaman? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 19.05.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 12:01
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Üniversite sınavı için geri sayım! YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 YKS TYT AYT ne zaman?

YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 yılı üniversite sınavının tarihi açıklandı. Üniversite hayali ile uzun süredire sınava hazırlanan öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisi ile sınav tarihini araştırıyor. YKS ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 YKS TYT AYT ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üniversite sınavı için geri sayım! YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 YKS TYT AYT ne zaman?

2021 YKS TYT AYT NE ZAMAN?

TYT, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

AYT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

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Üniversite sınavı için geri sayım! YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 YKS TYT AYT ne zaman?

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, 2021 YKS TYT AYT oturumlarına katılacak adayların sınav giriş yerlerinin, 14-25 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

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Üniversite sınavı için geri sayım! YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 YKS TYT AYT ne zaman?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

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Üniversite sınavı için geri sayım! YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 YKS TYT AYT ne zaman?

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Son sınıfta okumakta olan tümadayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.