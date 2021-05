Son dakika | Gizli ittifaktan bakanlığa giden yol! İşte adım adım planlanan oyun

TERÖRİST SAKİNE CANSIZ'IN KİTABINI SATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Kültür A.Ş.; terör örgütü PKK'nın kurucularından ve kadın örgütlenmesinden sorumlu Sakine Cansız'ın kitaplarını satmaya başladı.

İBB Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da, Sakine Cansız'ın terör örgütü PKK'yı anlattığı ve övdüğü "Hep Kavgaydı Yaşamım" başlıklı üç ciltlik kitap satılmaya başlandı, Cansız, destansı yaşamın kahramanı olarak tanıtıldı!

İstanbulkitapcisi.com'da yer alan kitap tanıtımında terörist Sakine Cansız'ın terör eylemlerini öven sözlerine de yer verildi.

"Kişilikleri en çok zorlu süreçlerde tanırdık. Çünkü ölümle her an atbaşı giden bir atmosferdeydik. Her gün ölen hücrelerin seni fiziki olarak büyük acı içine koyuyordu. İşte böyle bir anda, ruh sağlamlığı varsa, iradeye hakimsen, ölüme gülerek gidiyorsan, inancın ruhunu kucaklamışsa, sen ölümü de düşmanı da kahredersin, ürkütürsün. Tersi durumda da ölüm korkusu seni yavaş yavaş ihanete götürür."

BAŞAK DEMİRTAŞ'IN DOĞUM GÜNÜ

16 Ağustos 2019- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş İstanbul'da bir araya geldi. Buluşmaya Demirtaş'ın avukat kız kardeşi Aygün Demirtaş da katıldı.

Ev sahipliğini Selvi Kılıçdaroğlu'nun yaptığı buluşma Bakırköy'deki bir restoranda gerçekleşti. Buluşmada, Başak Demirtaş'ın doğum günü nedeniyle pasta da kesildi.



DEMİRTAŞ: KUTUPLAŞMANIN OLDUĞU TOPLUMDA DAYANIŞMA ÖNEMLİ

Başak Demirtaş: "Biz kadınlar birbirimizi iyi anlayabiliriz. Ama haksızlık ve hukuksuzluğun bu kadar toplumun her kesimine sirayet ettiği bir dönemde, toplumsal kutuplaşmanın bu kadar arttığı bir ortamda politik alanda da bu dayanışmanın, demokrasinin daha da güçlenmesi için gerekli olduğuna inanıyorum. Bu haksızlıkların, hukuksuzlukların, yaşanılan zorlukların dayanışmanın büyütülerek aşılacağına inanıyorum. Bu vesileyle de Selvi ve Dilek Hanım'a dayanışma buluşması için çok teşekkür etmek istiyorum."