Son dakika | Gizli ittifaktan bakanlığa giden yol! İşte adım adım planlanan oyun

CHP-İYİ PARTİ-SP VE DP İTTİFAKINA HDP VE FETÖ'DEN AÇIK DESTEK

8 Mayıs 2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman kenara çekiliriz" açıklamasına ithafen Twitter'da "Tamam" etiketiyle kirli bir algı hareketi başlatıldı



CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi kampanyaya destek verdi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce "Vakit TAMAM!", CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "24 Haziran'da bu iş TAMAM", İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener "Göklerden gelen bir TAMAM vardır" ve Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "TAMAM İnşallah!" ifadeleriyle tek potada buluştu.



HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da söz konusu ittifaka destek vererek paylaşım yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, "Ahdimiz olsun ki Tayyip Bey'e şöyle bir cevap veriyoruz: Sana ne başkanlık ne de 400 milletvekili. TAMAM" ifadeleri HDP Genel Merkezi'nin resmi sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaşıldı.



Buradaki algı operasyonuna FETÖ'nün firari isimleri de destek vererek "TAMAM" etiketi ile kampanyaya katıldı. Mesela Koza Holding'in yöneticisi ve FETÖ'nün kasası Akın İpek, Twitter'daki şahsi hesabından "Tamam kardeşim… Tamam" ifadelerini paylaştı.

Zaman gazetesine kayyum atanmasının ardından FETÖ tarafından kurulan Yarına Bakış gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Bülent Korucu da "Anlaşıldı TAMAM" ifadelerini kullandı.



Avrupa Zaman gazetesinin eski Yayın Müdürü Mahmut Çebi ise "Yeter artık diye sesleniyorum ve TAMAM diyorum" paylaşımında bulundu.

Zaman gazetesinin eski Danimarka temsilcisi Hasan Cücük de "TAMAM" ifadelerini kullandı.



İzmir'de askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin iddianamede firari sanık olan, FETÖ'cü Kanaltürk ve Bugün TV'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros da "İki hafta sonra gündemi belirledi, muhaliflerine slogan vererek TAMAM" paylaşımında bulundu.

Aynı konuda Ergun Babahan ve Can Dündar da paylaşım yaparak CHP öncülüğündeki ittifaka destek verdi.