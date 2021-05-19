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Haberler Galeri Son dakika | Gizli ittifaktan bakanlığa giden yol! İşte adım adım planlanan oyun

Son dakika | Gizli ittifaktan bakanlığa giden yol! İşte adım adım planlanan oyun

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın; AK Parti Ankara Milletvekili iken 3 Mayıs 2018 tarihinde AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için imza verirken, aynı anda eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar yürüttüğü ortaya çıkması kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. İşte 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde başlayan CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ittifak çalışmalarının kronolojisi...

Sabah
Giriş Tarihi: 19.05.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 11:01
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Son dakika | Gizli ittifaktan bakanlığa giden yol! İşte adım adım planlanan oyun

Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Haziran 2018'de Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin Anayasa değişikliğinde hangi ilkelerde uzlaşabileceğinin çalışması yapıldı. Bu çalışmayı yapanların başında İbrahim Kaboğlu vardı. Bu ilkeler çerçevesinde Anayasa çalışması yapılacak. Üç aşağı beş yukarı bir mutabakat metni şu anda elimizde var" dedi

Sözcü Gazetesi'nde "İttifakın yeni anayasası hazır" başlığıyla yer alan haberde ise, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı olarak çalışma yaptık. Mutabakat metni elimizde" ifadelerine yer verilmişti.

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Son dakika | Gizli ittifaktan bakanlığa giden yol! İşte adım adım planlanan oyun

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti milletvekili seçimlerinde ittifak yapma kararı aldı.

CHP, 24 Haziran seçimleri için 5 ilde 6 milletvekili adayını Saadet Partisi'ne ayırdı.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Karaduman CHP tarafından Konya 2. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

Saadet Partisi Güngören belediye başkan adayı olmuş olan Abdülkadir Çelebi CHP'nin Trabzon listesinde yer aldı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Saadet Partisi İstanbul 3. Bölge 1. sıradan aday gösterildi

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Son dakika | Gizli ittifaktan bakanlığa giden yol! İşte adım adım planlanan oyun

CHP-İYİ PARTİ-SP VE DP İTTİFAKINA HDP VE FETÖ'DEN AÇIK DESTEK

8 Mayıs 2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman kenara çekiliriz" açıklamasına ithafen Twitter'da "Tamam" etiketiyle kirli bir algı hareketi başlatıldı

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi kampanyaya destek verdi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce "Vakit TAMAM!", CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "24 Haziran'da bu iş TAMAM", İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener "Göklerden gelen bir TAMAM vardır" ve Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "TAMAM İnşallah!" ifadeleriyle tek potada buluştu.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da söz konusu ittifaka destek vererek paylaşım yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, "Ahdimiz olsun ki Tayyip Bey'e şöyle bir cevap veriyoruz: Sana ne başkanlık ne de 400 milletvekili. TAMAM" ifadeleri HDP Genel Merkezi'nin resmi sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaşıldı.

Buradaki algı operasyonuna FETÖ'nün firari isimleri de destek vererek "TAMAM" etiketi ile kampanyaya katıldı. Mesela Koza Holding'in yöneticisi ve FETÖ'nün kasası Akın İpek, Twitter'daki şahsi hesabından "Tamam kardeşim… Tamam" ifadelerini paylaştı.

Zaman gazetesine kayyum atanmasının ardından FETÖ tarafından kurulan Yarına Bakış gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Bülent Korucu da "Anlaşıldı TAMAM" ifadelerini kullandı.

Avrupa Zaman gazetesinin eski Yayın Müdürü Mahmut Çebi ise "Yeter artık diye sesleniyorum ve TAMAM diyorum" paylaşımında bulundu.

Zaman gazetesinin eski Danimarka temsilcisi Hasan Cücük de "TAMAM" ifadelerini kullandı.

İzmir'de askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin iddianamede firari sanık olan, FETÖ'cü Kanaltürk ve Bugün TV'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros da "İki hafta sonra gündemi belirledi, muhaliflerine slogan vererek TAMAM" paylaşımında bulundu.

Aynı konuda Ergun Babahan ve Can Dündar da paylaşım yaparak CHP öncülüğündeki ittifaka destek verdi.

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Son dakika | Gizli ittifaktan bakanlığa giden yol! İşte adım adım planlanan oyun

"ABDULLAH GÜL'Ü ÇATI ADAY GÖSTERMEMİZ İSTENDİ"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "HDP'nin de içinde yer aldığı; İYİ Parti, CHP ve SP'nin de biraraya gelerek hepimizin Abdullah Gül'ü çatı aday göstermemiz istendi"

BABACAN: TAM ORTASI, GÖBEĞİNDEYDİM! GÖRÜNÜR DEĞİLDİM AMA TAM GÖBEĞİNDEYİM
Ali Babacan, bir özel televizyon kanalında Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını belirterek, "Tam ortası, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeyim" dedi.
Ali Babacan; "Abdullah Gül'ün teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız?" sorusuna, "Tabi ki vardım" ifadelerini kullandı.
Ali Babacan; "Abdullah Gül'ü kim teklif etti?" sorusuna, "İsimler belli. Çok şey yapmayalım. Teklif edenleri topladığınızda ortak aday olsaydı rahatlıkla seçimi kazanacak bir tablo vardı o dönemde" dedi.

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERi
15 Mart 2019- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçildikleri takdirde, bunun HDP'lilerin oyları ile olacağını söyledi.
Temelli; "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacaktır. O kentin belediye başkanı olmayacak, o olsa olsa o kentin kayyumu olur. Biz bu riski alıyoruz. Seçmenlerimize diyoruz ki biz bu riski alacağız ve Türkiye'yi değiştireceğiz" dedi.

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Son dakika | Gizli ittifaktan bakanlığa giden yol! İşte adım adım planlanan oyun

TERÖRİST SAKİNE CANSIZ'IN KİTABINI SATILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Kültür A.Ş.; terör örgütü PKK'nın kurucularından ve kadın örgütlenmesinden sorumlu Sakine Cansız'ın kitaplarını satmaya başladı.
İBB Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da, Sakine Cansız'ın terör örgütü PKK'yı anlattığı ve övdüğü "Hep Kavgaydı Yaşamım" başlıklı üç ciltlik kitap satılmaya başlandı, Cansız, destansı yaşamın kahramanı olarak tanıtıldı!
İstanbulkitapcisi.com'da yer alan kitap tanıtımında terörist Sakine Cansız'ın terör eylemlerini öven sözlerine de yer verildi.
"Kişilikleri en çok zorlu süreçlerde tanırdık. Çünkü ölümle her an atbaşı giden bir atmosferdeydik. Her gün ölen hücrelerin seni fiziki olarak büyük acı içine koyuyordu. İşte böyle bir anda, ruh sağlamlığı varsa, iradeye hakimsen, ölüme gülerek gidiyorsan, inancın ruhunu kucaklamışsa, sen ölümü de düşmanı da kahredersin, ürkütürsün. Tersi durumda da ölüm korkusu seni yavaş yavaş ihanete götürür."

BAŞAK DEMİRTAŞ'IN DOĞUM GÜNÜ
16 Ağustos 2019- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş İstanbul'da bir araya geldi. Buluşmaya Demirtaş'ın avukat kız kardeşi Aygün Demirtaş da katıldı.
Ev sahipliğini Selvi Kılıçdaroğlu'nun yaptığı buluşma Bakırköy'deki bir restoranda gerçekleşti. Buluşmada, Başak Demirtaş'ın doğum günü nedeniyle pasta da kesildi.

DEMİRTAŞ: KUTUPLAŞMANIN OLDUĞU TOPLUMDA DAYANIŞMA ÖNEMLİ
Başak Demirtaş: "Biz kadınlar birbirimizi iyi anlayabiliriz. Ama haksızlık ve hukuksuzluğun bu kadar toplumun her kesimine sirayet ettiği bir dönemde, toplumsal kutuplaşmanın bu kadar arttığı bir ortamda politik alanda da bu dayanışmanın, demokrasinin daha da güçlenmesi için gerekli olduğuna inanıyorum. Bu haksızlıkların, hukuksuzlukların, yaşanılan zorlukların dayanışmanın büyütülerek aşılacağına inanıyorum. Bu vesileyle de Selvi ve Dilek Hanım'a dayanışma buluşması için çok teşekkür etmek istiyorum."