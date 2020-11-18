Üniversitelerde sınavlar olacak mı? Üniversitelerde vize, final sınavları yüz yüze mi, online mı yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ayından bu yana uzaktan eğitimini sürdüren üniversite öğrencileri kendileri için alınacak kararı bekliyor. Okullar için yüz yüze eğitimin yıl sonuna kadar ertlenmesinin ardından, sınavların online olacağı açıklandı. Üniversite vize ve final sınavlarının nasıl olacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, üniversitelerde sınavlar olacak mı? Üniversitelerde vize, final sınavları yüz yüze mi, online mı yapılacak?