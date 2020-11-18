Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika: Üniversitelerde sınavlar olacak mı? Üniversitelerde vize, final sınavları yüz yüze mi, online mı yapılacak? YÖK son dakika: Üniversitelerde sınavlar olacak mı? Üniversitelerde vize, final sınavları yüz yüze mi, online mı yapılacak?
Üniversitelerde sınavlar olacak mı? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında okulların ara tatil süreci yıl sonuna kadar uzatıldı. Sınavların ise yüz yüze olmayacağının açıklanmasının ardından üniversitelerin ne zaman açılacağına yönelik sorular sıklık kazandı. Üniversitelerde sınavlar olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, üniversitelerde vize, final sınavları yüz yüze mi, online mı yapılacak?
Giriş Tarihi: 18.11.2020 21:17 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 21:25
Üniversitelerde sınavlar olacak mı? Üniversitelerde vize, final sınavları yüz yüze mi, online mı yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ayından bu yana uzaktan eğitimini sürdüren üniversite öğrencileri kendileri için alınacak kararı bekliyor. Okullar için yüz yüze eğitimin yıl sonuna kadar ertlenmesinin ardından, sınavların online olacağı açıklandı. Üniversite vize ve final sınavlarının nasıl olacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, üniversitelerde sınavlar olacak mı? Üniversitelerde vize, final sınavları yüz yüze mi, online mı yapılacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELERDE SINAVLAR OLACAK MI?
Üniversitelerde sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağına yönelik açıklama yapılmadı. YÖK tarafından açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' demişti.
Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin "uzaktan eğitim" yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.
Son yaşanan gelişmelerin ardından, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih netleşmedi. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.