Okullar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Okullar sınavlar olacak mı, iptal mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısında çıkan karara göre okullar yüz yüze eğitime ara vererek yıl sonuna kadar online eğitim sistemine geçiş yapmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim kararı için son dakika açıklamasında bulundu. Bütün detayları sizler için yazımızda bir araya getirdik. Okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından sınavların nasıl yapılacağı merak ediliyordu. İşte, okullar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Okullar sınavlar olacak mı, iptal mi? Yazılı...