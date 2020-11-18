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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika duyurdu: Okullar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Okullar sınavlar olacak mı, iptal mi? Yazılı... MEB son dakika duyurdu: Okullar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Okullar sınavlar olacak mı, iptal mi? Yazılı...
Okullar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Okullar sınavlar olacak mı, iptal mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alan konu hakkında beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı: "20 Kasım-4 Ocak arasında eğitim uzaktan olacak, 31 Aralık'a kadar uzaktan ya da yüz yüze sınav yapılmayacak." ifadeleri kullanıldı. İşte, okullar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Okullar sınavlar olacak mı, iptal mi? Yazılı...
Giriş Tarihi: 18.11.2020 19:50 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 19:56
Okullar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Okullar sınavlar olacak mı, iptal mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısında çıkan karara göre okullar yüz yüze eğitime ara vererek yıl sonuna kadar online eğitim sistemine geçiş yapmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim kararı için son dakika açıklamasında bulundu. Bütün detayları sizler için yazımızda bir araya getirdik. Okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından sınavların nasıl yapılacağı merak ediliyordu. İşte, okullar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Okullar sınavlar olacak mı, iptal mi? Yazılı...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR NE ZAMAN YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAK? OKULLAR SINAVLAR OLACAK MI, İPTAL Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Selçuk, ''20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz'' açıklamasını yaptı
Bakanlığa bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda yer alacak.
31 ARALIK'A KADAR SINAV YAPILMAYACAK
Ayrıca Bakan Selçuk, "31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek. Merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav müfredatının uzaktan eğitime uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar sürmektedir" ifadelerini de kullandı.
OKUL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
Uzaktan eğitim kararı alınmasının ardından gözler okul sınavlarına çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarafından yapılan açıklamada sınavlarla ilgili ayrıntılar belli oldu. Yapılan açıklamada, "20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edeceğiz" denildi.