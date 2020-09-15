Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler uzaktan, online mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminin ne zaman başlayacağı üniversite hayatını sürdürenler tarafından merak ediliyor. Birçok üniversite uzaktan eğitim kararı aldığını açıkladı. YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılacak açıklama yakından takip ediliyor. Peki, Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler uzaktan, online mı olacak? Hibrit...