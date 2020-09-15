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Haberler Galeri YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler uzaktan, online mı olacak? Hibrit...

YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler uzaktan, online mı olacak? Hibrit...

Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Eylül ayının ortalarına geldiğimiz günlerde üniversitelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. YÖK tarafından üniversiteler gönderilen yazılarda akademik takvimlerini 1 Ekim tarihine göre düzenlemeleri istenmişti. Daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen tavsiye kararı sonrasında güz dönemi ağırlıkla uzaktan eğitim olarak geçecek. Peki, Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler uzaktan, online mı olacak? Hibrit...

Giriş Tarihi: 15.09.2020 19:27 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 19:33
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YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler uzaktan, online mı olacak? Hibrit...

Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler uzaktan, online mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminin ne zaman başlayacağı üniversite hayatını sürdürenler tarafından merak ediliyor. Birçok üniversite uzaktan eğitim kararı aldığını açıkladı. YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılacak açıklama yakından takip ediliyor. Peki, Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler uzaktan, online mı olacak? Hibrit...

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YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler uzaktan, online mı olacak? Hibrit...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI? YÖK'E TAVSİYE KARARI İLETİLDİ

YÖK, Bakanlıktan üniversitelerde güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda il pandemi veya il umumi hıfzıssıhha kurullarının fikri alınarak rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin görüş istedi. Edinilen son dakika bilgisine göre, Bakanlıktan YÖK'e gönderilen cevabi yazıda, üniversitelerde güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması önerildi.

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YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler uzaktan, online mı olacak? Hibrit...

2020 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? HANGİ ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM VAR?

YÖK'ün tavsiye kararının ardından ise çeşitli üniversiteler uzaktan eğitim kararı aldıklarını duyurdu. Haberimizin devamından, 2020-2021 üniversitelerin açılış tarihi hakkında son dakika gelişmelerini öğrenebilir, hangi üniversitelerin uzaktan eğitim kararı aldığını bulabilirsiniz.

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YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler uzaktan, online mı olacak? Hibrit...

Sağlık Bakanlığınca, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderilen görüş yazısında, üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi önerildi.

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YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler uzaktan, online mı olacak? Hibrit...

YÖK tarafından rektörlüklere Kovid-19 sürecinde eğitim öğretim süreçlerine ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Kovid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca tedbir alındığı ve bunların uygulamaya konulduğu belirtildi.

Yazıda, yükseköğretim kurumlarının alacağı tedbirlere ilişkin YÖK'ün çerçeve kararları ihtiva eden "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi" yayınladığı anımsatıldı.