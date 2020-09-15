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YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler uzaktan, online mı olacak? Hibrit...
Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Eylül ayının ortalarına geldiğimiz günlerde üniversitelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. YÖK tarafından üniversiteler gönderilen yazılarda akademik takvimlerini 1 Ekim tarihine göre düzenlemeleri istenmişti. Daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen tavsiye kararı sonrasında güz dönemi ağırlıkla uzaktan eğitim olarak geçecek. Peki, Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler uzaktan, online mı olacak? Hibrit...
Giriş Tarihi: 15.09.2020 19:27Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 19:33