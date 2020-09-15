Özel okullar 2020-2021 dönemi ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de özel okullar açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce veli ve öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı tavsiyesi ile okulların açılması 21 Eylül tarihine ertelenmişi. Peki, Özel okullar 2020-2021 dönemi ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de özel okullar açılacak mı? Uzaktan...