15 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Özel okullar 2020-2021 dönemi ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de özel okullar açılacak mı? Uzaktan...

Özel okullar 2020-2021 dönemi ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de özel okullar açılacak mı? Uzaktan...

Özel okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel okulların 31 Ağustos tarihinde yüz yüze eğitime başlayacağını açıklamıştı. Özel okullarda yüz yüze eğitimin ertelenmesi sonrasında veliler ve öğrenciler açıklanacak tarihi merak ediyor. Özel okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 21 Eylül'de özel okullar açılacak mı? Uzaktan...

Giriş Tarihi: 15.09.2020 19:00 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 19:04
  • 1
  • 12
Özel okullar 2020-2021 dönemi ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de özel okullar açılacak mı? Uzaktan...

Özel okullar 2020-2021 dönemi ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de özel okullar açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce veli ve öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı tavsiyesi ile okulların açılması 21 Eylül tarihine ertelenmişi. Peki, Özel okullar 2020-2021 dönemi ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de özel okullar açılacak mı? Uzaktan...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Özel okullar 2020-2021 dönemi ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de özel okullar açılacak mı? Uzaktan...

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda yüz yüze eğitimi 21 Eylül'e erteledi. Özel okullar, 17 Ağustos'tan itibaren yüz yüze eğitim yapacaklardı ancak MEB'in erteleme kararı üzerine, özel okullarda uzaktan eğitime geçtiler.

  • 3
  • 12
Özel okullar 2020-2021 dönemi ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de özel okullar açılacak mı? Uzaktan...

ÖZEL OKUL FİYATLARINDA İNDİRİM OLACAK MI?

Milliyet'tin haberine göre bu durum okullara ödenen ücretlerle ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi. Çünkü corona virüs nedeniyle tüm okullarda 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 23 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmişti.

  • 4
  • 12
Özel okullar 2020-2021 dönemi ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de özel okullar açılacak mı? Uzaktan...

Bu süreçte yol ve yemek ücretlerini de peşin ödeyen ancak bu hizmetlerden yararlanamayan veliler, ödedikleri ücretleri okullardan geri istemişti. Bazı okullar ücret iadesinde bulunurken birçoğu ücretleri iade etmedi. Veliler, şimdi aynı mağduriyeti yaşamak istemiyorlar.

  • 5
  • 12
Özel okullar 2020-2021 dönemi ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de özel okullar açılacak mı? Uzaktan...

Velilerden özel okulların ücretlerine yönelik gelen şikayetlerin artması üzerine MEB özel okulları uyarıcı nitelikte bir açıklama yaptı. Açıklamada "Özel okul velileri tarafından Bakanlığımıza ulaştırılan talep ve öneriler, titizlikle değerlendirilip, dikkate alınması gereken hususlar, özel okul temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşılmıştır" denilerek konunun yakın takipçisi olunacağı vurgulandı.