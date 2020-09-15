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Özel okullar 2020-2021 dönemi ne zaman, hangi tarihte açılacak? 21 Eylül'de özel okullar açılacak mı? Uzaktan...
Özel okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel okulların 31 Ağustos tarihinde yüz yüze eğitime başlayacağını açıklamıştı. Özel okullarda yüz yüze eğitimin ertelenmesi sonrasında veliler ve öğrenciler açıklanacak tarihi merak ediyor. Özel okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 21 Eylül'de özel okullar açılacak mı? Uzaktan...
Giriş Tarihi: 15.09.2020 19:00 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 19:04
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