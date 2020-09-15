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Haberler Galeri MEB son dakika: Okullar hangi sınıflara açılacak? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak 2020? Yüz yüze...

MEB son dakika: Okullar hangi sınıflara açılacak? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak 2020? Yüz yüze...

Okullar hangi sınıflara açılacak? Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında okulların açılacağı tarih merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısında Sağlık Bakanlığı tavsiye kararını açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. Veliler ve öğrenciler yüz yüze eğitimin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Peki, Okullar hangi sınıflara açılacak? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak 2020? İşte tarih...

Giriş Tarihi: 15.09.2020 20:30 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 20:35
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MEB son dakika: Okullar hangi sınıflara açılacak? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak 2020? Yüz yüze...

Okullar hangi sınıflara açılacak? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak 2020? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim için izlenecek yolu açıkladı. Günlük vaka sayılarında yeniden artışa geçilmesi nedeniyle veliler ve öğrenciler okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı neredeyse tüm okullarda koronavirüs tedbirleri tamamlandı. Peki, Okullar hangi sınıflara açılacak? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak 2020? Yüz yüze...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: Okullar hangi sınıflara açılacak? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak 2020? Yüz yüze...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 21 Eylül'de açılacak. 1. sınıf ve okul öncesi öğrenciler haftada bir gün yüz yüze eğitim alacak. Diğer kademelerde ise 21 Eylül'den itibaren uzaktan eğitime devam edilecek.

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MEB son dakika: Okullar hangi sınıflara açılacak? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak 2020? Yüz yüze...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız.' dedi.

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MEB son dakika: Okullar hangi sınıflara açılacak? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak 2020? Yüz yüze...

Bakan Selçuk, '21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.' açıklamasında bulundu.

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MEB son dakika: Okullar hangi sınıflara açılacak? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak 2020? Yüz yüze...

YÜZ YÜZE EĞİTİM UYGULAMASINA İLİŞKİN DETAYLAR

Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programının okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde yapılacağı, 28 Eylül-2 Ekim ve devamında, haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim verileceği bildirildi.