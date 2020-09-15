Okullar hangi sınıflara açılacak? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak 2020? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim için izlenecek yolu açıkladı. Günlük vaka sayılarında yeniden artışa geçilmesi nedeniyle veliler ve öğrenciler okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı neredeyse tüm okullarda koronavirüs tedbirleri tamamlandı. Peki, Okullar hangi sınıflara açılacak? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak 2020? Yüz yüze...