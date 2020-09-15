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MEB son dakika: Okullar hangi sınıflara açılacak? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak 2020? Yüz yüze...
Okullar hangi sınıflara açılacak? Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında okulların açılacağı tarih merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısında Sağlık Bakanlığı tavsiye kararını açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. Veliler ve öğrenciler yüz yüze eğitimin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Peki, Okullar hangi sınıflara açılacak? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak 2020? İşte tarih...
Giriş Tarihi: 15.09.2020 20:30Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 20:35