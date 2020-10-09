YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler son dakika açılıyor mu? Yüz yüze...

Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? İlkokul ve lise düzeyinde yüz yüze eğitim için adımların atılması sonrasında akıllara üniversitelerin ne zaman açılacağı sorusu geldi. Bilindiği üzere Mart ve Nisan aylarında koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında uzaktan eğitim modeline geçilmişti. Sağlık Bakanlığı tavsiye kararı sonrasında birçok üniversite online eğitim kararı almıştı. Veliler ve öğrenciler YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. İşte, Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler son dakika açılıyor mu? Yüz yüze...