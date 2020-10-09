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Haberler Galeri YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler son dakika açılıyor mu? Yüz yüze...

YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler son dakika açılıyor mu? Yüz yüze...

Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? İlkokul ve lise düzeyinde yüz yüze eğitim için adımların atılması sonrasında akıllara üniversitelerin ne zaman açılacağı sorusu geldi. Bilindiği üzere Mart ve Nisan aylarında koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında uzaktan eğitim modeline geçilmişti. Sağlık Bakanlığı tavsiye kararı sonrasında birçok üniversite online eğitim kararı almıştı. Veliler ve öğrenciler YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. İşte, Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler son dakika açılıyor mu? Yüz yüze...

Giriş Tarihi: 09.10.2020 20:01 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 20:06
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YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler son dakika açılıyor mu? Yüz yüze...

Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler son dakika açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. Ekim aylarına geldiğimiz dönemde, üniversitelerin açılacağı tarih öğrencilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Üniversitelerin açılması hakkında son dakika açıklamalarında bulunan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Üniversitelerde eğitimin başlayıp başlamayacağını önümüzdeki süreçte vaka artış hızı belirleyecek" dedi. İşte, Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler son dakika açılıyor mu? Yüz yüze...

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YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler son dakika açılıyor mu? Yüz yüze...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılmasının önemli olduğunu ancak bu konunun salgının seyrine göre şekilleneceğini belirten Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda uygulamalı dersler vermiş bir eğitim görevlisi olarak yüz yüze eğitimin özellikle bizim sağlık bilimlerinde olduğu gibi usta çırak ilişkisine dayalı bölümlerde son derece önemli olduğunu düşünüyorum.

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YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler son dakika açılıyor mu? Yüz yüze...

Sağlık Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu'na gönderdiği tavsiye kararda 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için, özellikle de güz dönemi için eğitimin uzaktan yürütülmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Ayrıca uygulamalı eğitimlerin de mümkün olduğunca ertelenmesi, ertelenemeyen durumlarda da gerekli kişisel koruyucu önlemlerin alınması neticesinde eğitimlerin başlaması tavsiye edilmişti.

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YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler son dakika açılıyor mu? Yüz yüze...

Bu doğrultuda üniversiteler de kendi yetkili kurullarında eğitim modellerini nasıl sürdüreceklerine dair kararlar almıştı. Dün de Yüksek Öğretim Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte üniversitelerin kampüslerinde ve yerleşkelerinde enfeksiyonun kontrolünün nasıl olması gerektiğine dair Bilim Kurulu'nun da desteği ile önemli bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuzda üniversitelerin açılması durumunda kampüs ve yerleşkelerde alınması gereken önlemler detaylı olarak yer almaktadır" şeklinde konuştu.

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YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler son dakika açılıyor mu? Yüz yüze...

"ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİMİN BAŞLAYIP BAŞLAMAYACAĞINI ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE VAKA ARTIŞ HIZI BELİRLEYECEK"

Sonbahar ve kış aylarının yaklaştığını ve bu aylarda sadece Covid-19 enfeksiyonunun yer almayacağını hatırlatan Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Üniversitelerde eğitimin başlayıp başlamayacağını önümüzdeki süreçte vaka artış hızı belirleyecek.