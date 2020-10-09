Meslek, İmam Hatip, Anadolu liseleri ne zaman açılacak? İlkokul ve liseler için okullar ne zaman açılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ayında koronavirüs salgının etkisine göstermesi sonrasında uzaktan eğitim modeline geçilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı genelgede, 4 lise türünde yüz yüze eğitime başlayacağı ile ilgili ayrıntıları kısa süre önce duyurmuştu. Veliler ve öğrenciler okulların açılacağına yönelik gelecek açıklamayı bekliyor. İşte, Meslek, İmam Hatip, Anadolu liseleri ne zaman açılacak? İlkokul ve liseler için okullar ne zaman açılıyor? Yüz yüze...