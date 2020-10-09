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Haberler Galeri MEB son dakika! Meslek, İmam Hatip, Anadolu liseleri ne zaman açılacak? İlkokul ve liseler için okullar ne zaman açılıyor? Yüz yüze...

MEB son dakika! Meslek, İmam Hatip, Anadolu liseleri ne zaman açılacak? İlkokul ve liseler için okullar ne zaman açılıyor? Yüz yüze...

Meslek, İmam Hatip, Anadolu liseleri ne zaman açılacak? Liseler için okulların ne zaman açılacağına yönelik sorular cevabını buldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağına yönelik açıklamalarda bulundu. 21 Eylül tarihinde 1. sınıflar yüz yüze eğitim modeline geçmişti. " Meslek, İmam Hatip, Anadolu liseleri ne zaman açılacak? " sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, İlkokul ve liseler için okullar ne zaman açılıyor? Yüz yüze...

Giriş Tarihi: 09.10.2020 19:30 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 19:36
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MEB son dakika! Meslek, İmam Hatip, Anadolu liseleri ne zaman açılacak? İlkokul ve liseler için okullar ne zaman açılıyor? Yüz yüze...

Meslek, İmam Hatip, Anadolu liseleri ne zaman açılacak? İlkokul ve liseler için okullar ne zaman açılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ayında koronavirüs salgının etkisine göstermesi sonrasında uzaktan eğitim modeline geçilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı genelgede, 4 lise türünde yüz yüze eğitime başlayacağı ile ilgili ayrıntıları kısa süre önce duyurmuştu. Veliler ve öğrenciler okulların açılacağına yönelik gelecek açıklamayı bekliyor. İşte, Meslek, İmam Hatip, Anadolu liseleri ne zaman açılacak? İlkokul ve liseler için okullar ne zaman açılıyor? Yüz yüze...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika! Meslek, İmam Hatip, Anadolu liseleri ne zaman açılacak? İlkokul ve liseler için okullar ne zaman açılıyor? Yüz yüze...

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK 2020? HANGİ LİSELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen genelgede, 5 Ekim pazartesi günü Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin meslek.eba.gov.tr adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağı açıklandı.

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MEB son dakika! Meslek, İmam Hatip, Anadolu liseleri ne zaman açılacak? İlkokul ve liseler için okullar ne zaman açılıyor? Yüz yüze...

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

9. 10. ve 11. sınıfların okula gideceği tarih hakkında henüz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda haberimizden görüntüleyebilirsiniz.

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MEB son dakika! Meslek, İmam Hatip, Anadolu liseleri ne zaman açılacak? İlkokul ve liseler için okullar ne zaman açılıyor? Yüz yüze...

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN AYRINTILARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından dün akşam açıkladığı yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili kararların ayrıntılarını paylaştı.

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MEB son dakika! Meslek, İmam Hatip, Anadolu liseleri ne zaman açılacak? İlkokul ve liseler için okullar ne zaman açılıyor? Yüz yüze...

Bakan Selçuk, ilkokulda 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12'nci sınıflarla, köy okullarının tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerin tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime başlayacak olmalarından duydukları mutluluğu ifade etti. Selçuk, tüm öğrencilerle yüz yüze eğitime sağlıkla, güvenle başlayabilme temennisini dile getirerek, onlara da güzel haberi en kısa sürede verebilme arzusunda olduklarını vurguladı.