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MEB son dakika! Meslek, İmam Hatip, Anadolu liseleri ne zaman açılacak? İlkokul ve liseler için okullar ne zaman açılıyor? Yüz yüze...
Meslek, İmam Hatip, Anadolu liseleri ne zaman açılacak? Liseler için okulların ne zaman açılacağına yönelik sorular cevabını buldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağına yönelik açıklamalarda bulundu. 21 Eylül tarihinde 1. sınıflar yüz yüze eğitim modeline geçmişti. " Meslek, İmam Hatip, Anadolu liseleri ne zaman açılacak? " sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, İlkokul ve liseler için okullar ne zaman açılıyor? Yüz yüze...
Giriş Tarihi: 09.10.2020 19:30 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 19:36
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