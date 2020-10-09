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Haberler Galeri Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheli isim Ümitcan Uygun ölüm tehditleri savurdu!

Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheli isim Ümitcan Uygun ölüm tehditleri savurdu!

Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüphelerin ardından dikkatleri üzerine çeken Ümitcan Uygun uslanmıyor. Annesi Gülay Uygun'un hakkındaki iddialar sonrasında ölü bulunmasında da gözlerin çevrildiği Ümitcan Uygun, ölüm tehditleri savurdu. ATV Haber Aleyna Çakır'ın ölümüyle gündem olan Ümitcan Uygun davasının detaylarını araştırdı.

Giriş Tarihi: 09.10.2020 22:43 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 22:47
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Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheli isim Ümitcan Uygun ölüm tehditleri savurdu!

Aleyna Çakır'ın (Sema Esen) Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir evde şüpheli bir şekilde ölümü tüm Türkiye'nin gündemine yerleşti. Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı tehdit gibi paylaşım ise tüm dikkatleri birden üzerine çekti.

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Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheli isim Ümitcan Uygun ölüm tehditleri savurdu!

Çakır'ın memleketi olan Kırşehir'e giden ve kent levhası önünde fotoğraf çektiren Ümitcan Uygun'un o paylaşımı tepkiye neden oldu. Söz konusu paylaşımların ardından Aleyna Çakır'ın annesi Hatun Esen ve babası Mehmet Esen ATV'ye konuştu.

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Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheli isim Ümitcan Uygun ölüm tehditleri savurdu!

Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli konumda olan Ümitcan Uygun'un, sosyal medya üzerinde yaptığı o paylaşımlar infial yarattı.

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Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheli isim Ümitcan Uygun ölüm tehditleri savurdu!

Geçtiğimiz haftalarda Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un sokakta ölü olarak bulunması olayı sonrasında Ümitcan Uygun'un paylaşımları dikkatleri üzerine çekti.

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Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheli isim Ümitcan Uygun ölüm tehditleri savurdu!

Paylaşımların ardından Aleyna Çakır'ın annesi Hatun Esen ve baba Mehmet Esen ATV ana haber'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.