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Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheli isim Ümitcan Uygun ölüm tehditleri savurdu!
Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüphelerin ardından dikkatleri üzerine çeken Ümitcan Uygun uslanmıyor. Annesi Gülay Uygun'un hakkındaki iddialar sonrasında ölü bulunmasında da gözlerin çevrildiği Ümitcan Uygun, ölüm tehditleri savurdu. ATV Haber Aleyna Çakır'ın ölümüyle gündem olan Ümitcan Uygun davasının detaylarını araştırdı.
Giriş Tarihi: 09.10.2020 22:43 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 22:47
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