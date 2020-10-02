Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sürecinde üniversiteler uzaktan eğitim görerek seneyi tamamlamıştı. YÖK tarafından yapılan açıklamada üniversitelerin 1 Ekim'de açılması planlanıyordu. Ancak vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında üniversitelerin açılış tarihi ertelendi. Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK'e yapılan öneriyle birlikte üniversitelerde güz dönemi uzaktan eğitimle gerçekleşecek. İşte, Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? Yüz yüze...