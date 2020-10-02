02 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? Yüz yüze...

YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? Yüz yüze...

Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitim gören öğrenciler, 2020-2021 yılında üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. YÖK tarafından üniversitelere gönderilen yazıda, koronavirüs salgını sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesine göre karar alınacağı iletildi. Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. İşte, Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? Yüz yüze...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 18:49 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 18:54
  • 1
  • 11
YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? Yüz yüze...

Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sürecinde üniversiteler uzaktan eğitim görerek seneyi tamamlamıştı. YÖK tarafından yapılan açıklamada üniversitelerin 1 Ekim'de açılması planlanıyordu. Ancak vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında üniversitelerin açılış tarihi ertelendi. Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK'e yapılan öneriyle birlikte üniversitelerde güz dönemi uzaktan eğitimle gerçekleşecek. İşte, Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? Yüz yüze...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? Yüz yüze...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

Tüm üniversitelerde eğitim öğretimin 1 Ekim'de başlaması bekleniyor fakat online olarak gerçekleştirilmesi birinci olarak planlanmış durumda gözüküyor.

  • 3
  • 11
YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? Yüz yüze...

UZAKTAN EĞİTİM VERECEK ÜNİVERSİTELER

– Marmara Üniversitesi
– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
– Akdeniz Üniversitesi
– Balıkesir Üniversitesi
– Batman Üniversitesi
– İstanbul Üniversitesi
– Sakarya Üniversitesi

  • 4
  • 11
YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? Yüz yüze...

– Orta Doğu Teknik Üniversitesi
– Mimar Sinan Üniversitesi
– Ankara Üniversitesi
– Selçuk Üniversitesi
– Necmettin Erbakan Üniversitesi
– Konya Teknik Üniversitesi
– İskenderun Teknik Üniversitesi
– Bursa Uludağ Üniversitesi
– Yıldız Teknik Üniversitesi
- Özyeğin Üniversitesi
- İstanbul Aydın Üniversitesi -Hibrit Eğitim

  • 5
  • 11
YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? Yüz yüze...

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN UZAKTAN EĞİTİM ÖNERİSİ

Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararını bütün üniversite rektörlüklerine ileten YÖK'ün yazısında şu ifadeler yer aldı;

*Bakanlığın cevabi yazısında '2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir' ifadesi yer almaktadır.