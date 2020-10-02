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YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? Yüz yüze...
Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitim gören öğrenciler, 2020-2021 yılında üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. YÖK tarafından üniversitelere gönderilen yazıda, koronavirüs salgını sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesine göre karar alınacağı iletildi. Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. İşte, Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? Yüz yüze...
Giriş Tarihi: 02.10.2020 18:49 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 18:54
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